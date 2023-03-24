Вибір статті дослідження

Плануючи дитину, багато пар не турбуються, хто в них народиться – хлопчик чи дівчинка. Однак, крім культурних особливостей (наприклад, у східних країнах бажане народження хлопчика), можливість вибрати стать майбутньої дитини може бути корисною для збереження балансу в сім'ї або уникнення розвитку у дитини спадкового захворювання, пов'язаного зі статтю.

Також на тему Українські військові зможуть безкоштовно зберігати сперматозоїди та яйцеклітини у кріобанках

При природному заплідненні злиття сперматозоїда та яйцеклітини відбувається у неконтрольованих людиною умовах, так що лише через два з половиною місяці після зачаття можна записатися на УЗД або здати кров для визначення статі дитини. Тим часом при штучному заплідненні усі найважливіші процеси відбуваються "в пробірці", тому медики та майбутні батьки можуть вибрати, який сперматозоїд запліднить конкретну яйцеклітину.

Як це стало можливим

Згідно з результатами нового дослідження, опублікованого в журналі, новий метод сортування сперматозоїдів за вагою дозволить з 80% точністю відокремити клітини, які містять жіночу Х-хромосому, від тих, що містять чоловічу Y-хромосому. Надалі при злитті з яйцеклітиною сперматозоїди з першої групи призведуть до формування дівчинки, а сперматозоїди з другої – хлопчика.

У дослідженні брали участь понад 1300 пар, від яких було отримано біоматеріал – сперматозоїди та яйцеклітини. Сперматозоїди проходили сортування в особливому багатошаровому градієнті щільності, де важчі сперматозоїди, які містять більшу Х-хромосому, опускалися нижче, а легші з Y-хромосомою залишалися вище.

Однак дослідники попереджають, що подібні технології потрібно застосовувати з обережністю: у міру розвитку медицини люди можуть отримати можливість вибирати не лише стать, а й інші характеристики майбутньої дитини, що може призвести до дисбалансу у суспільстві.