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Планируя ребенка, многие пары не беспокоятся, кто у них родится – мальчик или девочка. Однако, кроме культурных особенностей (например, в восточных странах желательно рождение мальчика), возможность выбрать пол будущего ребенка может быть полезна для сохранения баланса в семье или избегания развития у ребенка наследственного заболевания, связанного с полом.

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При естественном оплодотворении слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит в неконтролируемых человеком условиях, так что только через два с половиной месяца после зачатия можно записаться на УЗИ или сдать кровь для определения пола ребенка. Между тем, при искусственном оплодотворении все важнейшие процессы происходят "в пробирке", поэтому медики и будущие родители могут выбрать, какой сперматозоид оплодотворит конкретную яйцеклетку.

Как это стало возможным

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале, новый метод сортировки сперматозоидов по весу позволит с 80% точностью отделить клетки, содержащие женскую Х-хромосому, от содержащих мужскую Y-хромосому. В дальнейшем при слиянии с яйцеклеткой сперматозоиды из первой группы приведут к формированию девочки, а сперматозоиды из второй – мальчика.

В исследовании участвовало более 1300 пар, от которых был получен биоматериал – сперматозоиды и яйцеклетки. Сперматозоиды проходили сортировку в особом многослойном градиенте плотности, где более тяжелые сперматозоиды, содержащие большую Х-хромосому, опускались ниже, а более легкие с Y-хромосомой оставались выше.

Однако исследователи предупреждают, что подобные технологии следует применять с осторожностью: по мере развития медицины люди могут получить возможность выбирать не только пол, но и другие характеристики будущего ребенка, что может привести к дисбалансу в обществе.