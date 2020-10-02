Сьогодні антисептики є чи не найважливішим фактором убезпечення від смертельних вірусів та бактерій. Утім, деякі з них можуть не тільки не захищати від хвороб, але і нашкодити нашому здоров’ю. На що ж треба звертати увагу купуючи санітайзер?

Ефективний та безпечний для здоров’я антисептик повинен містити в своєму складі від 60 до 80% етилового або ізопропілового спирту. Він має бути сертифікованим в Україні та супроводжуватись інструкцією з детальним переліком хвороб, від яких він захищає. Якісний антисептик краще купувати в аптеках чи на великих перевірених сайтах в інтернеті, які відповідають за товар, який вони продають.

Далі розповімо про основні відмінності оригінальних та ефективних антисептиків від шкідливих підробок.