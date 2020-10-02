Сегодня антисептики являются важнейшим фактором обеспечения безопасности от смертельных вирусов и бактерий. Впрочем, некоторые из них могут не только не защищать от болезней, но и навредить нашему здоровью. На что же надо обращать внимание покупая санитайзер?

Эффективный и безопасный для здоровья антисептик должен содержать в своем составе от 60 до 80% этилового или изопропилового спирта. Он должен быть сертифицированным в Украине и сопровождаться инструкцией с подробным перечнем болезней, от которых он защищает. Качественный антисептик лучше покупать в аптеках или на больших проверенных сайтах в интернете, которые отвечают за товар, который они продают.

Далее расскажем об основных отличиях оригинальных и эффективных антисептиков от вредных подделок.