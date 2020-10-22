Знайшли новий спосіб лікування прищів
Від акне в усьому світі страждають близько 650 мільйонів людей, як підлітків, так і дорослих. Втім досі генетичні механізми акне є не до кінця вивченими, нове відкриття вчених допоможе лікувати вугреву хворобу без побічних ефектів.
Автори нового дослідження з'ясували, що роль у виникненні акне відіграє ще й білок GATA6. Про це пише Naked Science.
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Досі вважали, що одна з причин акне, яку виділяють учені, – закоркування або запалення волосяних фолікулів й сальних залоз, які виділяють серум.
Яку роль у прогресуванні акне відіграє білок
Тепер же вчені виявили, що експресія білка GATA6 – маркера волосяних фолікулів людини – знижена у людей, які страждають від акне.
Таким чином, якщо експресію GATA6 підвищити за допомогою ретиноїдів – похідних ретинолу, який вже використовують для лікування акне, але іншим шляхом, результат лікування вугревої хвороби буде значно кращим!
Вітамін А і його похідні
Ізотретиноїн – теж ефективні ліки, але їх застосування має низку побічних ефектів.
А тому, нове відкриття відкриває шлях для розробки нового методу лікування акне, без побічних ефектів.
Продукти з вітаміном А працюють не тільки від вугрів, а й від вікових змін.
Саме тому, сироватки з ретинолом використовують, щоб прискорити оновлення клітин шкіри, та вироблення колагену.
Вітамін А у складі косметичних засобів позитивно впливає на пігментні плями, текстуру і тон шкіри.