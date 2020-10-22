Від акне в усьому світі страждають близько 650 мільйонів людей, як підлітків, так і дорослих. Втім досі генетичні механізми акне є не до кінця вивченими, нове відкриття вчених допоможе лікувати вугреву хворобу без побічних ефектів.

Автори нового дослідження з'ясували, що роль у виникненні акне відіграє ще й білок GATA6. Про це пише Naked Science.

Читайте також Найпопулярніші міфи про прищі, які вам шкодять

Досі вважали, що одна з причин акне, яку виділяють учені, – закоркування або запалення волосяних фолікулів й сальних залоз, які виділяють серум.

Яку роль у прогресуванні акне відіграє білок

Тепер же вчені виявили, що експресія білка GATA6 – маркера волосяних фолікулів людини – знижена у людей, які страждають від акне.

Таким чином, якщо експресію GATA6 підвищити за допомогою ретиноїдів – похідних ретинолу, який вже використовують для лікування акне, але іншим шляхом, результат лікування вугревої хвороби буде значно кращим!

Вітамін А і його похідні

Ізотретиноїн – теж ефективні ліки, але їх застосування має низку побічних ефектів.

А тому, нове відкриття відкриває шлях для розробки нового методу лікування акне, без побічних ефектів.

Продукти з вітаміном А працюють не тільки від вугрів, а й від вікових змін.

Саме тому, сироватки з ретинолом використовують, щоб прискорити оновлення клітин шкіри, та вироблення колагену.

Вітамін А у складі косметичних засобів позитивно впливає на пігментні плями, текстуру і тон шкіри.