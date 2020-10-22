От акне во всем мире страдают около 650 миллионов людей, как подростков, так и взрослых. Впрочем до сих пор генетические механизмы акне являются не до конца изученными, новое открытие ученых поможет лечить угревую болезнь без побочных эффектов.

Авторы нового исследования выяснили, что роль в возникновении акне играет еще и белок GATA6. Об этом пишет Naked Science.

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До сих пор считали, что одна из причин акне, которую выделяют ученые, – закоркование или воспаление волосяных фолликулов и сальных желез, которые выделяют серум.

Какую роль в прогрессировании акне играет белок

Теперь же ученые обнаружили, что экспрессия белка GATA6 – маркера волосяных фолликулов человека – снижена у людей, которые страдают от акне.

Таким образом, если экспрессию GATA6 повысить с помощью ретиноидов – производных ретинола, который уже используют для лечения акне, но другим путем, результат лечения угревой болезни будет значительно лучше!

Витамин А и его производные

Изотретиноин – тоже эффективное лекарство, но их применение обладает рядом побочных эффектов.

А потому, новое открытие открывает путь для разработки нового метода лечения акне без побочных эффектов.

Продукты с витамином А работают не только от угрей, но и от возрастных изменений.

Именно поэтому сыворотки с ретинолом используют, чтобы ускорить обновление клеток кожи и выработку коллагена.

Витамин А в составе косметических средств положительно влияет на пигментные пятна, текстуру и тон кожи.