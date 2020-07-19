Вчені розробили пептид і спосіб для його доставлення в організм, щоб запобігати утворенню тромбів – головній причині інсультів і інфарктів. Препарат відрізняється тим, що не викликає ризиків кровотеч, що характерні антиагрегаційним лікам.

Антиагрегаційні ліки порушують здатність тромбоцитів зупиняти кровотечу при розриві судини. Вчені з університету Іллінойс в Чикаго розробили експериментальний препарат, який досягає схожого терапевтичного ефекту без потенційних ускладнень.

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Вчені створили синтетичний пептид mP6 і спеціальні наночастинки HLPN для доставки препарату в організм. Ефективність лікування перевірили на моделях мишей і порівняли дію препарату з комбінацією клопідогрелю і аспірину.

Препарат протестували, як потенційний спосіб лікування серцевих нападів. Лікування зменшувало пошкодження в тканинах серця, запобігало утворенню тромбів і знижувало запалення, – резюмували автори дослідження.

Крім того, дослідники відзначили покращення функцій серця та підвищення тривалості життя гризунів.

На відміну від комбінації клопідогрелю і аспірину, mP6 працював більш ефективно і не підвищував ризики кровотеч