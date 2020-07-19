Ученые разработали пептид и способ для его доставки в организм, чтобы предотвращать образование тромбов – главную причину инсультов и инфарктов. Препарат отличается тем, что не вызывает рисков кровотечений, характерных антиагрегантным лекарствам.

Антиагрегантные лекарства нарушают способность тромбоцитов останавливать кровотечение при разрыве сосуда. Ученые из университета Иллинойс в Чикаго разработали экспериментальный препарат, который достигает похожего терапевтического эффекта без потенциальных осложнений.

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Ученые создали синтетический пептид mP6 и специальные наночастицы HLPN для доставки препарата в организм. Эффективность лечения проверили на моделях мышей и сравнили действие препарата с комбинацией клопидогреля и аспирина.

Препарат протестовали, как потенциальный способ лечения сердечных приступов. Лечение уменьшало повреждения в тканях сердца, предотвращало образование тромбов и снижало воспаление,

– резюмировали авторы исследования.

Кроме того, исследователи отметили улучшение функции сердца и повышение продолжительности жизни грызунов.

В отличие от комбинации клопидогреля и аспирина, mP6 работал более эффективно и не повышал риски кровотечений