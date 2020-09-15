Дослідники виділили крихітну біомолекулу, яка здатна повністю нейтралізувати коронавірус. Створений на її основі препарат можуть використати не тільки для лікування, але і для запобігання коронавірусу.

У дослідженні, яке опублікували в журналі Cell, описується крихітний компонент антитіла, який показав високу ефективність в лікуванні коронавірусу в ході випробувань на мишах і хом'яках.

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Новий препарат проти коронавірусу

Його виявили серед більш ніж 100 мільярдів "приманок" для білка-шипа SARS-Cov-2. Виділена біомолекула була використана для створення препарату під назвою Ab8, що має терапевтичний і профілактичний ефект проти інфекції.

Завдяки своїм розмірам, в десять разів менше звичайних антитіл, цей компонент легко і швидко розподіляється в тканинах організму, ефективно нейтралізує патоген. При цьому його можна вводити різними способами, в тому числі за допомогою інгаляцій.

Відсутність побічних ефектів та профілактична дія

Автори дослідження підкреслили, що компонент антитіла не зв'язується з клітинами антитіла, що гарантує відсутність побічних ефектів у препаратів з його змістом.

Що особливо важливо, Ab8 може бути використаний не тільки для лікування початкової стадії захворювання, але і для його запобігання, в тому числі у тих людей, які ніколи не стикалися з коронавірусів і не мають імунітету до нього.