Не тільки для лікування, але й для профілактики: створили речовину, яка повністю знищує COVID-19
Дослідники виділили крихітну біомолекулу, яка здатна повністю нейтралізувати коронавірус. Створений на її основі препарат можуть використати не тільки для лікування, але і для запобігання коронавірусу.
У дослідженні, яке опублікували в журналі Cell, описується крихітний компонент антитіла, який показав високу ефективність в лікуванні коронавірусу в ході випробувань на мишах і хом'яках.
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Новий препарат проти коронавірусу
Його виявили серед більш ніж 100 мільярдів "приманок" для білка-шипа SARS-Cov-2. Виділена біомолекула була використана для створення препарату під назвою Ab8, що має терапевтичний і профілактичний ефект проти інфекції.
Завдяки своїм розмірам, в десять разів менше звичайних антитіл, цей компонент легко і швидко розподіляється в тканинах організму, ефективно нейтралізує патоген. При цьому його можна вводити різними способами, в тому числі за допомогою інгаляцій.
Відсутність побічних ефектів та профілактична дія
Автори дослідження підкреслили, що компонент антитіла не зв'язується з клітинами антитіла, що гарантує відсутність побічних ефектів у препаратів з його змістом.
Що особливо важливо, Ab8 може бути використаний не тільки для лікування початкової стадії захворювання, але і для його запобігання, в тому числі у тих людей, які ніколи не стикалися з коронавірусів і не мають імунітету до нього.