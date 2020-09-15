Не только для лечения, но и для профилактики: создали вещество, полностью уничтожающее COVID-19
Исследователи выделили крошечную биомолекулу, которая способна полностью нейтрализовать коронавирус. Созданный на ее основе препарат могут использовать не только для лечения, но и для предотвращения коронавируса.
В исследовании, которое опубликовали в журнале Cell, описывается крошечный компонент антитела, который показал высокую эффективность в лечении коронавируса в ходе испытаний на мышах и хомяках.
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Новый препарат против коронавируса
Его обнаружили среди более чем 100 миллиардов "приманок" для белка-шипа SARS-Cov-2. Выделенная биомолекула была использована для создания препарата под названием Ab8, который имеет терапевтический и профилактический эффект против инфекции.
Благодаря своим размерам, в десять раз меньше обычных антител, этот компонент легко и быстро распределяется в тканях организма, эффективно нейтрализует патоген. При этом его можно вводить различными способами, в том числе с помощью ингаляций.
Отсутствие побочных эффектов и профилактическое действие
Авторы исследования подчеркнули, что компонент антитела не связывается с клетками антитела, что гарантирует отсутствие побочных эффектов у препаратов с его содержанием.
Что особенно важно, Ab8 может быть использован не только для лечения начальной стадии заболевания, но и для его предотвращения, в том числе у тех людей, которые никогда не сталкивались с коронавирусом и не имеют иммунитета к нему.