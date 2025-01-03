На відміну від звичайних засобів для лікування мігрені, які потребують декількох днів для досягнення результату, цей препарат не лише усунув головний біль у пацієнтів, але й знизив частоту нападів. Крім того, атогепант виявився безпечним і спричинив незначно більше побічних ефектів у порівнянні з плацебо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neurology.

Також на тему Сир з пліснявою впливає на памʼять

Як відбувалося дослідження

Тестування атогепанту відбулося в рамках трьох плацебо-контрольованих та подвійно сліпих випробувань, у яких брали участь понад 1200 пацієнтів, не знаючи, хто отримує плацебо. Учасники мали вік від 18 до 80 років та страждали на епізодичну або хронічну мігрень.

Одне з випробувань включало також людей, які раніше намагалися лікуватися 2 – 4 іншими препаратами, що не дали результату.

Ефективність нового препарату

Атогепант діє шляхом блокування CGRP-рецептора, активація якого викликає запалення і біль. У всіх трьох клінічних дослідженнях препарат виявився ефективним: у пацієнтів вже в перший день приймання мігрень виникала на 37 – 61 відсоток рідше порівняно з групою плацебо.

Це особливо важливо для тих, кому традиційні ліки не приносили полегшення; у цій групі частота нападів мігрені в перший день лікування була на 47 відсотків нижчою, ніж у тих, хто приймав плацебо. Ці результати підтверджують ефективність атогепанту в боротьбі з мігренню та поліпшують якість життя тих, хто страждає від цього захворювання.