В отличие от обычных средств для лечения мигрени, которые требуют нескольких дней для достижения результата, этот препарат не только устранил головную боль у пациентов, но и снизил частоту приступов. Кроме того, атогепант оказался безопасным и вызвал незначительно больше побочных эффектов по сравнению с плацебо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neurology.

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Как происходило исследование

Тестирование атогепанта состоялось в рамках трех плацебо-контролируемых и вдвойне слепых испытаний, в которых принимали участие более 1200 пациентов, не зная, кто получает плацебо. Участники имели возраст от 18 до 80 лет и страдали эпизодической или хронической мигренью.

Одно из испытаний включало также людей, которые ранее пытались лечиться 2 – 4 другими препаратами, которые не дали результата.

Эффективность нового препарата

Атогепант действует путем блокирования CGRP-рецептора, активация которого вызывает воспаление и боль. Во всех трех клинических исследованиях препарат оказался эффективным: у пациентов уже в первый день приема мигрень возникала на 37 – 61 процент реже по сравнению с группой плацебо.

Это особенно важно для тех, кому традиционные лекарства не приносили облегчения; в этой группе частота приступов мигрени в первый день лечения была на 47 процентов ниже, чем у тех, кто принимал плацебо. Эти результаты подтверждают эффективность атогепанта в борьбе с мигренью и улучшают качество жизни тех, кто страдает от этого заболевания.