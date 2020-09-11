Класичні апарати для МРТ – це великі й дорогі пристрої, що вимагають спеціально обладнаного приміщення. Досі ідея створення портативного МРТ здавалася нездійсненною, але прогрес в обчислювальній техніці дозволив отримувати зображення за допомогою магнітів меншого розміру.

Фахівці протестували ефективність нового апарату на 30 пацієнтах відділення інтенсивної терапії лікарні Yale New Haven Hospital, пише New Atlas.

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Чим унікальний новий апарат

Індукція магнітного поля, яке використовують апарати МРТ, вимірюється в теслах. Для більшості сучасних МРТ вона дорівнює від 1,5 тл до 3 тл. Новий портативний POC, розроблений Hyperfine, потребує значно меншого магнітного поля – всього в 0,064 тл.

Це означає, що пристрій можна пересувати, зокрема до лікарняного ліжка. Крім того, новий апарат витрачає в 35 разів менше електрики, ніж великі машини МРТ, його можна під'єднати до звичайної розетки.



Так виглядає новий портативний апарат МРТ / Фото Hyperfine

Результати випробування

У 29 пацієнтів, які були залучені в клінічні дослідження, апарат виявив різні аномалії, від пухлини мозку до ішемічного інсульту.

Також вчені вирішили скористалися можливістю перевірити неврологічний ефект COVID-19 на інших пацієнтах в реанімації. Через характер цього захворювання хворих часто можна транспортувати в кабінети для МРТ. У восьми з 20 хворих виявили неврологічні відхилення.

Перспектива нового апарату

Перш ніж пристрій дозволять для масового застосування, доведеться провести нові випробування, зокрема прямі порівняння з результатами звичайних МРТ або КТ.

Втім, вчені зазначили, що новий апарат повинен не замінити традиційні апарати МРТ, а розширити діагностичні можливості лікарів.