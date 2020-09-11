Классические аппараты для МРТ – это большие и дорогие устройства, требующие специально оборудованного помещения. До сих пор идея создания портативного МРТ казалась неосуществимой, но прогресс в вычислительной технике позволил получать изображения с помощью магнитов меньшего размера.

Специалисты протестировали эффективность нового аппарата на 30 пациентах отделения интенсивной терапии больницы Yale New Haven Hospital, пишет New Atlas.

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Чем уникален новый аппарат

Индукция магнитного поля, которое используют аппараты МРТ измеряется в теслах. Для большинства современных МРТ она равна от 1,5 тл до 3 тл. Новый портативный POC, разработанный Hyperfine, требует значительно меньшего магнитного поля – всего в 0,064 тл.

Это означает, что устройство можно передвигать, в частности к больничной койке. Кроме того, новый аппарат расходует в 35 раз меньше электричества, чем большие машины МРТ, его можно подсоединить к обычной розетке.

Так выглядит новый портативный аппарат МРТ / Фото Hyperfine

Результаты испытания

У 29 пациентов, которые были вовлечены в клинические исследования, аппарат обнаружил различные аномалии, от опухоли мозга до ишемического инсульта.

Также ученые решили воспользовались возможностью проверить неврологический эффект COVID-19 на других пациентах в реанимации. Из-за характера этого заболевания больных часто можно транспортировать в кабинеты для МРТ. У восьми из 20 больных выявили неврологические отклонения.

Перспектива нового аппарата

Прежде чем устройство разрешат для массового применения, придется провести новые испытания, в частности прямые сравнения с результатами обычных МРТ или КТ.

Впрочем, ученые отметили, что новый аппарат должен не заменить традиционные аппараты МРТ, а расширить диагностические возможности врачей.