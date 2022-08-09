Новий тип геніпавірусу був виявлений у зразках мазка з горла пацієнтів зі східним Китаєм, які страждали на лихоманку і які останнім часом контактували з тваринами.

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Симптоми нового геніпавірусу Langy

Вчені, які брали участь у дослідженні, відзначили, що цей нещодавно відкритий геніпавірус, який походить від тварин, пов’язаний з деякими випадками зараження, а інфіковані люди мають такі симптоми, як лихоманка, втома, кашель, анорексія, міалгія та нудота.

Подальше дослідження виявило, що у 26 із 35 випадків інфікування геніпавірусом Langya в провінціях Шаньдун і Хенань розвинулися такі клінічні симптоми, як лихоманка, дратівливість, кашель, анорексія, міалгія, нудота, головний біль і блювота.

Геніпавірус є однією з важливих нових причин зоонозів (вірусів, які передаються від тварин) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вже відомі віруси Hendra (HeV), та Nipah (NiV) з цього роду, які передаються до людей від кажанів.

Небезпека геніпавірусу Langy

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), геніпавірус може спричиняти важкі захворювання у тварин і людей і класифікується як віруси 4 рівні біобезпеки з летальними випадками від 40 до 75%, підкреслюючи, що це набагато вище, ніж рівень летальних випадків коронавірус.

Однак на цей час не існує вакцини чи терапії проти геніпавірусу, і єдиним методом є підтримуюче лікування для уникнення ускладнень. Випадки геніпавірусу Langya поки що не були смертельними або дуже серйозними, тому немає потреби для паніки, сказав Ван Лінфа, професор програми з нових інфекційних захворювань у медичній школі Duke-NUS, який брав участь у дослідженні вірусу.

Досі не було виявлено значних осередків геніпавірусу Langya, що означає, що передача вірусу від людини до людини не доведена, хоча попередні звіти свідчать про те, що це можливо.