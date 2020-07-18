В Україні введуть нову форму карантину: мовиться про певні обмеження у тому чи іншому регіоні країни, запроваджені з огляду на рівень захворюваності на відповідній території. Для цього країну поділять на зони – червону, жовту, помаранчеву та зелену:

Україна переходить на новий формат карантину

Про це 17 липня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону зони,

– заявив Ляшко.

Що означатимуть зони у новій системі карантину

Червона зона

Це жорсткий карантин – схожий на той, який в Україні діяв на початку епідемії (наприкінці березня та на початку квітня).

Тобто, "ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить".

Зелена, жовта та помаранчева зони

У цих зонах уряд буде обмежувати лише певну діяльність. Загалом економіка працюватиме, але з дотримання протиепідеміологічних вимог.

"Жовта – працює все, але, наприклад, у супермаркети можна заходити із розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, або буде діяти якесь обмеження до 23 години", – пояснив Ляшко.

За словами Ляшка, уряд розробляє індикатори, за якими територію ділитимуть на відповідні зони:

"Ми запропонували модель: якщо 5 днів поспіль будуть перевищуватися індикатори на рівні області, далі включається зонально по районах або по містах обласного значення".

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Про заяву Зеленського, що карантин не слід продовжувати більш як на місяць

Президент України Володимир Зеленський говорив, що люди втомилися і карантин не варто подовжувати на термін, довший за місяць. Віктор Ляшко ж зазначив, що була пропозиція подовжити одразу навіть на два місяці.

Він наголосив, що питання пандемії COVID-19 і карантину не треба змішувати з політикою. Адже мовиться про захист життя та здоров'я людей.

Коронавірус в Україні станом на 17 липня фіксували у 57 264 людей, але з них майже 30 000 вже вилікувалися.