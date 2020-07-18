Новий формат карантину: Україну поділять на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони
В Україні введуть нову форму карантину: мовиться про певні обмеження у тому чи іншому регіоні країни, запроваджені з огляду на рівень захворюваності на відповідній території. Для цього країну поділять на зони – червону, жовту, помаранчеву та зелену:
Україна переходить на новий формат карантину
Про це 17 липня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону зони,
– заявив Ляшко.
Що означатимуть зони у новій системі карантину
Червона зона
- Це жорсткий карантин – схожий на той, який в Україні діяв на початку епідемії (наприкінці березня та на початку квітня).
- Тобто, "ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить".
Зелена, жовта та помаранчева зони
- У цих зонах уряд буде обмежувати лише певну діяльність. Загалом економіка працюватиме, але з дотримання протиепідеміологічних вимог.
- "Жовта – працює все, але, наприклад, у супермаркети можна заходити із розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, або буде діяти якесь обмеження до 23 години", – пояснив Ляшко.
За словами Ляшка, уряд розробляє індикатори, за якими територію ділитимуть на відповідні зони:
- "Ми запропонували модель: якщо 5 днів поспіль будуть перевищуватися індикатори на рівні області, далі включається зонально по районах або по містах обласного значення".
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Про заяву Зеленського, що карантин не слід продовжувати більш як на місяць
Президент України Володимир Зеленський говорив, що люди втомилися і карантин не варто подовжувати на термін, довший за місяць. Віктор Ляшко ж зазначив, що була пропозиція подовжити одразу навіть на два місяці.
Він наголосив, що питання пандемії COVID-19 і карантину не треба змішувати з політикою. Адже мовиться про захист життя та здоров'я людей.