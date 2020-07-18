Новый формат карантина: Украину поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны
В Украине введут новую форму карантина: речь об определенных ограничениях в том или ином регионе страны, введенных с учетом уровня заболеваемости на соответствующей территории. Для этого страну поделят на зоны – красную, желтую, оранжевую и зеленую:
Украина переходит на новый формат карантина
Об этом 17 июля в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Мы переходим на совершенно другую систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны,
– заявил Ляшко.
Что будут означать зоны в новой системе карантина
Красная зона
- Это жесткий карантин – похожий на тот, который в Украине действовал в начале эпидемии (в конце марта и в начале апреля).
- То есть, "рестораны не работают, общественный транспорт не ходит".
Зеленая, желтая и оранжевая зоны
- В этих зонах правительство будет ограничивать только определенную деятельность. В общем экономика работать будет, но с соблюдением противоэпидемических требований.
- "Желтая – работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 квадратных метров, или будет действовать какое-то ограничение до 23 часов", – пояснил Ляшко.
По словам Ляшко, правительство разрабатывает индикаторы, по которым территорию поделят на соответствующие зоны:
- "Мы предложили модель: если 5 дней подряд будут превышаться индикаторы на уровне области, дальше включается зонально по районам или по городам областного значения".
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О заявлении Зеленского, что карантин не следует продолжать более чем на месяц
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что люди устали и карантин не стоит продлевать на срок длиннее месяца. Виктор Ляшко же отметил, что было предложение продлить сразу даже на два месяца.
Он отметил, что вопрос пандемии COVID-19 и карантина не надо смешивать с политикой. Ведь речь идет о защите жизни и здоровья людей.