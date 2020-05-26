Проституція у Швейцарії є законною та регульованою і в рамках заходів з протидії поширення COVID-19, уряд від 16 березня заборонив роботу борделів. Аби повернути собі робочі місця, секс-працівники та працівниці висунули свої пропозиції та власний перелік рекомендацій, яких вони дотримувалися б під час пандемії.

Організація ProKoRe вимагає, аби від 8 червня уряд дозволив повернути роботу працівникам зі сфери секс-послуг. Організація запропонувала власний перелік комплексних заходів профілактики для пришвидшення цього процесу.

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ProKoRe закликає уряд Швейцарії негайно зняти обмеження, адже багато людей втратили роботу й стикнулися з бідністю чи навіть втратою місця проживання. Також в організації наголосили, що чинна заборона породжує незаконне сутенерство і є небезпечною.

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