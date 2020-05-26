Нові пози та чиста постіль: що пропонують борделі Швейцарії, щоб їх відкрили в період пандемії
Проституція у Швейцарії є законною та регульованою і в рамках заходів з протидії поширення COVID-19, уряд від 16 березня заборонив роботу борделів. Аби повернути собі робочі місця, секс-працівники та працівниці висунули свої пропозиції та власний перелік рекомендацій, яких вони дотримувалися б під час пандемії.
Організація ProKoRe вимагає, аби від 8 червня уряд дозволив повернути роботу працівникам зі сфери секс-послуг. Організація запропонувала власний перелік комплексних заходів профілактики для пришвидшення цього процесу.
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ProKoRe закликає уряд Швейцарії негайно зняти обмеження, адже багато людей втратили роботу й стикнулися з бідністю чи навіть втратою місця проживання. Також в організації наголосили, що чинна заборона породжує незаконне сутенерство і є небезпечною.
Які методи профілактики пропонують в борделях для зниження ризику поширення COVID-19
- Використання лише таких сексуальних поз, які дозволяють забезпечити безпечну відстань між обличчями тимчасових партнерів. Наприклад, "собачий стиль" та "зворотна пастушка" дозволяють жінці дещо віддалитися від обличчя партнера.
- Також в ProKoRe вважають, що після кожного клієнта постіль та рушники необхідно прати при температурі мінімум 60 градусів
- Після візиту кожного клієнта, радять обов'язково провітрювати приміщення щонайменше 15 хвилин.
- У борделях повинні надаватися рукавички, презервативи та дезінфікуючі засоби, а працівники повинні бути в масках.
- Асоціація не радить працівникам торкатися особистих речей та одягу клієнтів.
- Дані про клієнтів пропонують записувати з метою відстеження потенційних контактних осіб та зберігати щонайменше впродовж чотирьох тижнів.