Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга Народу", голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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"Фармацевтичні" закони

За його словами, Верховна Рада України зробила важливий крок у напрямку євроінтеграції, ухваливши два ключові закони, які зміцнюють прозорість та етичні стандарти у медичній сфері.

Перший закон стосується нових вимог до маркування лікарських засобів, а другий закон вводить обмеження на рекламну діяльність медичних працівників стосовно фармацевтичних товарів.

Що передбачають нові закони

Законопроєкт № 11172 заборонив використання на упаковці лікарських засобів будь-яких маркетингових виразів, що можуть ввести споживача в оману, наприклад, назви "препарат №1" або інші непідтверджені твердження, що мають на меті виділити продукт серед конкурентів.

У разі порушення цієї вимоги профільне міністерство має повноваження тимчасово призупинити дію реєстраційного посвідчення.

Подібні заборони багато років діють у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки,

– розповів Радуцький.

Крім того, ВР ухвалила законопроєкт № 10293, який забороняє медичним працівникам отримання від фармацевтичних компаній зразків лікарських засобів, медичних виробів, а також рекламної та сувенірної продукції для просування продукції.