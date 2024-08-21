Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга Народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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"Фармацевтические" законы

По его словам, Верховная Рада Украины сделала важный шаг в направлении евроинтеграции, приняв два ключевых закона, которые укрепляют прозрачность и этические стандарты в медицинской сфере.

Первый закон касается новых требований к маркировке лекарственных средств, а второй закон вводит ограничения на рекламную деятельность медицинских работников относительно фармацевтических товаров.

Что предусматривают новые законы

Законопроект № 11172 запретил использование на упаковке лекарственных средств любых маркетинговых выражений, которые могут ввести потребителя в заблуждение, например, названия "препарат №1" или другие неподтвержденные утверждения, имеющие целью выделить продукт среди конкурентов.

В случае нарушения этого требования профильное министерство имеет полномочия временно приостановить действие регистрационного удостоверения.

Подобные запреты много лет действуют в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки,

– рассказал Радуцкий.

Кроме того, ВР приняла законопроект № 10293, который запрещает медицинским работникам получения от фармацевтических компаний образцов лекарственных средств, медицинских изделий, а также рекламной и сувенирной продукции для продвижения продукции.