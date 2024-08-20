Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, а также включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".

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Состав Совета по восстановлению "Охматдета"

Совет насчитывает 15 членов:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине; Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине; Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине; Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго"; Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ"; Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА"; Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины; Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет"; Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки"; Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение"; Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины"; Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины; Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов"; Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".

20 августа все члены Совета встречаются, чтобы обсудить план восстановления больницы и сформулировать рекомендации для его реализации.