Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, а также включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".

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Состав Совета по восстановлению "Охматдета"

Совет насчитывает 15 членов:

  1. Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;
  2. Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;
  3. Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
  4. Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";
  5. Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
  6. Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";
  7. Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;
  8. Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";
  9. Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";
  10. Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";
  11. Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";
  12. Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;
  13. Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";
  14. Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".

20 августа все члены Совета встречаются, чтобы обсудить план восстановления больницы и сформулировать рекомендации для его реализации.