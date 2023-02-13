Наступного разу, коли вам буде важко згадати, де саме ви залишили ключі, припаркували машину чи поставили окуляри, постарайтеся зосередитись та згадати. Попередні дослідження показали, що якщо людям показати велику кількість об’єктів, вони дуже добре їх запам’ятовують.

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Нове дослідження пам'яті

Нове дослідження показує, що люди також напрочуд добре знають, де і коли вони бачили ці об’єкти. Коли їм показували об’єкти в сітці 7 на 7, багато спостерігачів могли згадати розташування понад 100 елементів, вибравши правильне розташування або клітинку поруч із правильною.

Люди часто думають, що їхня пам’ять жахлива, але наші результати показують, що ми можемо згадати, де і коли з’явився об’єкт, з хорошою, якщо не ідеальною, точністю для великої кількості об’єктів,

– сказав автор дослідження Джеремі Вулф.

Для проведення свого дослідження вчені попросили учасників запам'ятати кілька об'єктів, розміщених на сітці 7 на 7. Кожен елемент виділявся протягом двох секунд. Після того, як учасникам показали предмети, усі зображення були видалені, а потім учасників перевірили на їхню здатність пригадати, чи бачили вони предмет раніше, і, якщо так, то де він був розташований на сітці.

Люди запам'ятовують більше, ніж вважалося

Всього учасники побачили 300 різних об'єктів. Багато спостерігачів змогли згадати понад 100 елементів з точністю до +/- однієї комірки. В іншому експерименті учасникам показували предмети по одному та просили натиснути на часову шкалу на екрані, щоб вказати, коли вони бачили об’єкт. Дослідники повідомили, що учасники згадали 60-80% предметів з точністю до +/-10% від правильного часу.

Вулф пояснює, що деякі речі запам’ятовуються в нашій довгостроковій пам’яті набагато легше, ніж інші. Розуміння того, що ми запам’ятовуємо найлегше може допомогти нам максимально використати пам’ять.