Нові дані представила міжнародна група вчених з Лабораторії трансляційної синтетичної біології Університету Помпеу Фабра. Результати опубліковані в журналі Nature Biotechnology.

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Команда вирішила зосередитись на вивченні бактерій Cutibacterium Acnes, які відповідають за виникнення акне. Дослідники модифікували їх для секреції білка NGAL.

Довідка. Білок NGAL є ключовим медіатором ліків проти прищів – ізотретиноїну, дія якого полягає у зменшені виділення шкірного сала і пригніченні роботи сальних залоз.

Деталі дослідження

Експерименти на клітинах шкіри та мишах показали, що новий підхід досить перспективний та ефективний.

"Редагування геному Cutibacterium Acnes і продукування бактерій, які були б здатні виробляти NGAL, відкриває перспективу для лікування прищів та інших змін шкіри", – ідеться у висновках дослідників.

Вчені також наголосили, що існування цих механізмів у природі дає змогу створити безпечну терапію з використанням "живих" терапевтичних засобів.

Чому це важливо у контексті акне

Акне є одним із найпоширеніших захворювань шкіри. Тож, нові методи лікування є досить важливими і потрібними. Ба більше, що пропонований ученими метод із перетворенням бактерій не має небажаних побічних ефектів, які часто фіксують при лікуванні традиційними антибіотиками і лікарськими препаратами.

Тож метод є чудовим рішенням в галузі синтетичної біології.