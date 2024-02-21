Чим лікувати енурез

Нічний енурез може бути симптомом захворювання, тому спочатку потрібно буде піти до лікаря та здати аналізи (сечу, урологічні та неврологічні тести). Лікарю також буде корисно подивитись щоденник сечовипускань, щоб проаналізувати проблему.

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Подумайте про ведення такого перед візитом до лікаря. Там потрібно буде відзначати, коли відбуваються раптові сечовипускання, як часто це трапляється, скільки сечі виводиться, специфіку сечового струменя, які напої ви п'єте та інше.

За підсумками обстеження, лікар зможе підібрати лікування для конкретного випадку. Іноді допомагають гормони, іноді спеціальні ліки, іноді застосовують електростимуляцію чи ботокс. Але всі види лікування мають побічні ефекти, саме тому спочатку потрібно зустрітися з лікарем.

Якщо причина енурезу в браку антидіуретичного гормону, лікар порекомендує його синтетичний аналог десмопресин – так нирки будуть виробляти менше сечі. Приймати його доведеться довго, але це безпечно. Для лікування енурезу з гіперактивністю сечового міхура часто застосовують холіноблокатори (дарифенацин, оксибутинін, толтеродин, соліфенацин та інші препарати).

Процедура електростимуляції крижових нервів, що регулюють роботу сечового міхура, також може допомогти при енурезі. Під шкіру імплантують електрод, який посилає імпульси м'язів сечового міхура, контролюючи сечовипускання.

При сильному нетриманні сечі розслабити сечовий міхур допомагають ін'єкції ботоксу. У невеликих дозах його вводять у тканини сечового міхура. Ефект зазвичай триває пів року або більше, а потім потрібні повторні уколи. Попри ризик затримки сечі та занесення інфекції, вчені вважають ін'єкції ботоксу ефективнішою за електростимуляцію крижових нервів.

Поради, як жити з енурезом

Хоча є безліч причин, через які дорослі можуть мочитися в ліжко, є засоби, що полегшують життя.

Наматрацники зручно кріпляться на матрац і нікуди не зісковзують. Вони не пропускають вологу, не шарудять і їх легко прати. Одноразові простирадла та підкладки знадобляться у гостях та подорожах. Поглинальні труси вбирають рідину і не протікають. Можуть бути одноразовими та багаторазовими. Продукти для догляду за шкірою: лосьйони та креми для захисту шкіри від подразнення та болю. Обмеження вживання рідини у другій половині дня та ввечері перед сном знижує кількість сечі вночі. Напої з кофеїном увечері краще теж не пити. Датчик вологи можна прикріпити до спідньої білизни або піжами. Він запищить або завібрує, як тільки людина почне мочитися в ліжко. Будильник можна заводити, щоб піти в туалет, перед тим, як це станеться само собою. Краще заводити щоразу на різний час, щоб не привчати сечовий міхур до режиму. Тренування сечового міхура. Якщо вас турбує часте сечовипускання, можна спробувати тренувати сечовий міхур. У нормі він містить до 400 – 450 мл сечі. Якщо ваш не тримає так багато, спробуйте терпіти та рідше ходити до туалету протягом дня.

Відкрита розмова з близькими може допомогти покращити психологічний стан при енурезі. Ви відчуєте величезне полегшення, якщо розкажете партнерові чи другу про свою проблему і він/вона прийме її. До того ж це прийняття та довіра сильно вас зблизить.