Чем лечить энурез

Ночной энурез может быть симптомом заболевания, поэтому сначала нужно будет пойти к врачу и сдать анализы (мочу, урологические и неврологические тесты). Врачу также будет полезно посмотреть дневник мочеиспусканий, чтобы проанализировать проблему.

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Подумайте о ведении такого перед визитом к врачу. Там нужно будет отмечать, когда происходят внезапные мочеиспускания, как часто это случается, сколько мочи выводится, специфику мочевой струи, какие напитки вы пьете и прочее.

По итогам обследования, врач сможет подобрать лечение для конкретного случая. Иногда помогают гормоны, иногда специальные лекарства, иногда применяют электростимуляцию или ботокс. Но все виды лечения имеют побочные эффекты, именно поэтому сначала нужно встретиться с врачом.

Если причина энуреза в нехватке антидиуретического гормона, врач порекомендует его синтетический аналог десмопрессин – так почки будут вырабатывать меньше мочи. Принимать его придется долго, но это безопасно. Для лечения энуреза с гиперактивностью мочевого пузыря часто применяют холиноблокаторы (дарифенацин, оксибутинин, толтеродин, солифенацин и другие препараты).

Процедура электростимуляции крестцовых нервов, регулирующих работу мочевого пузыря, также может помочь при энурезе. Под кожу имплантируют электрод, который посылает импульсы мышцам мочевого пузыря, контролируя мочеиспускание.

При сильном недержании мочи расслабить мочевой пузырь помогают инъекции ботокса. В небольших дозах его вводят в ткани мочевого пузыря. Эффект обычно длится полгода или более, а потом нужны повторные уколы. Несмотря на риск задержки мочи и занесения инфекции, ученые считают инъекции ботокса эффективнее электростимуляции крестцовых нервов.

Советы, как жить с энурезом

Хотя есть множество причин, по которым взрослые могут мочиться в постель, есть средства, облегчающие жизнь.

Наматрасники удобно крепятся на матрас и никуда не соскальзывают. Они не пропускают влагу, не шуршат и их легко стирать. Одноразовые простыни и подкладки пригодятся в гостях и путешествиях. Впитывающие трусы впитывают жидкость и не протекают. Могут быть одноразовыми и многоразовыми. Продукты для ухода за кожей: лосьоны и кремы для защиты кожи от раздражения и боли. Ограничение употребления жидкости во второй половине дня и вечером перед сном снижает количество мочи ночью. Напитки с кофеином вечером лучше тоже не пить. Датчик влаги можно прикрепить к нижнему белью или пижаме. Он запищит или завибрирует, как только человек начнет мочиться в постель. Будильник можно заводить, чтобы пойти в туалет, перед тем, как это произойдет само собой. Лучше заводить каждый раз на разное время, чтобы не приучать мочевой пузырь к режиму. Тренировка мочевого пузыря. Если вас беспокоит частое мочеиспускание, можно попробовать тренировать мочевой пузырь. В норме он содержит до 400 – 450 мл мочи. Если ваш не держит так много, попробуйте терпеть и реже ходить в туалет в течение дня.

Открытый разговор с близкими может помочь улучшить психологическое состояние при энурезе. Вы почувствуете огромное облегчение, если расскажете партнеру или другу о своей проблеме и он/она примет ее. К тому же это принятие и доверие сильно вас сблизит.