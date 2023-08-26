Музика здатна "лікувати" діабет
Перспективний варіант клітинної терапії діабету знайшла команда вчених зі Швейцарії. Щоправда, успіху вдалося досягти поки що лише в дослідах на мишах, хворих на діабет І типу.
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Річ у тім, що клітини багатьох організмів мають чутливі іонні канали, через які передаються речовини під впливом механічного подразника. А оскільки звук може проявлятися як механічні вібрації, він може стати таким подразником.
Вчені вирішили застосувати звукові хвилі для стимулювання виділення біологічно активних речовин, включно з інсуліном, який необхідний хворим на діабет.
Як проводили експеримент: деталі
- Дослідники внесли ген механо-чутливого іонного каналу в людські клітини підшлункової залози, які не виробляють інсулін у відповідь на підвищену концентрацію глюкози в крові.
- Під впливом звуку з частотою 50 герців на безпечній для слуху гучності 60 – 85 децибелів можна стимулювати клітини найбільш ефективно.
Далі вчені провели додаткові експерименти на мишах з діабетом 1 типу, яким було імплантовано генетично модифіковані клітини: мишей піддали впливу звукових хвиль від пісні "We Will Rock You" та інших треків.
15-хвилинна сесія з піснею Queen щодня допомагала підтримувати нормальний рівень інсуліну в крові. Пісні "Live to rise" з фільму "Месники" і "We are the Champions" також мали схожий ефект,
– йдеться в повідомленні.
Цікаво, що звичайний фоновий шум чи розмови не стимулювали у тварин виділення інсуліну.
Перспектива відкриття
Водночас науковці зазначають, що ніякого дива у цьому немає. Вони просто дослідили механочутливі іонні канали клітин, крізь які транспортуються речовини під впливом механічного подразника.
Але наголошують, що це відкриття у майбутньому зможе стати основою розробки технології, за допомогою якої лікувати таке важке захворювання, як діабет, можна буде прослуховуванням улюбленої музики.