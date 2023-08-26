Музика здатна "лікувати" діабет

Перспективний варіант клітинної терапії діабету знайшла команда вчених зі Швейцарії. Щоправда, успіху вдалося досягти поки що лише в дослідах на мишах, хворих на діабет І типу.

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Цікаво. Найефективніше на тварин діяла пісня We Will Rock You гурту Queen. Взагалі музика цього гурту виявилася справді цілющою для мишей-діабетиків. А ось класична та інструментальна мали ледь помітний вплив.

Річ у тім, що клітини багатьох організмів мають чутливі іонні канали, через які передаються речовини під впливом механічного подразника. А оскільки звук може проявлятися як механічні вібрації, він може стати таким подразником.

Вчені вирішили застосувати звукові хвилі для стимулювання виділення біологічно активних речовин, включно з інсуліном, який необхідний хворим на діабет.

Як проводили експеримент: деталі

Дослідники внесли ген механо-чутливого іонного каналу в людські клітини підшлункової залози, які не виробляють інсулін у відповідь на підвищену концентрацію глюкози в крові.

Під впливом звуку з частотою 50 герців на безпечній для слуху гучності 60 – 85 децибелів можна стимулювати клітини найбільш ефективно.

Далі вчені провели додаткові експерименти на мишах з діабетом 1 типу, яким було імплантовано генетично модифіковані клітини: мишей піддали впливу звукових хвиль від пісні "We Will Rock You" та інших треків.

15-хвилинна сесія з піснею Queen щодня допомагала підтримувати нормальний рівень інсуліну в крові. Пісні "Live to rise" з фільму "Месники" і "We are the Champions" також мали схожий ефект,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що звичайний фоновий шум чи розмови не стимулювали у тварин виділення інсуліну.

Перспектива відкриття

Водночас науковці зазначають, що ніякого дива у цьому немає. Вони просто дослідили механочутливі іонні канали клітин, крізь які транспортуються речовини під впливом механічного подразника.

Але наголошують, що це відкриття у майбутньому зможе стати основою розробки технології, за допомогою якої лікувати таке важке захворювання, як діабет, можна буде прослуховуванням улюбленої музики.