З'являється все більше доказів того, що люди споживають величезну кількість крихітних частинок пластику, які утворюються при руйнуванні більших шматків цього матеріалу. Проте про їхній вплив на здоров'я людини відомо дуже мало.

Дослідники з Ірландії вивчили швидкість вивільнення мікропластику на 10 типах дитячих пляшечок або аксесуарів, виготовлених з поліпропілену, який найчастіше використовують для вироблення харчових контейнерів. Робота науковців опублікована у журналі Nature Food.

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Під час стерилізації та приготування сумішей вчені дотримувались офіційних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Впродовж 21 дня випробувань команда виявила, що пляшки випускали від 1,3 до 16,2 мільйонів пластикових мікрочастинок лише на один літр.

Згодом ці дані використали для моделювання можливого глобального впливу мікропластику на немовлят під час годування з пляшечки.

На основі середніх показників грудного вигодовування у країні вчені підрахували, що середньостатистична дитина, яку годують з пляшечки, впродовж першого року життя щодня поглинає 1,6 мільйон пластикових мікрочастинок.

Автори дослідження заявили, що найбільше вплинули на вивільнення мікропластику стерилізація та високі температури води.

Старша наукова співробітниця з біохімії в Університеті Портсмута Фей Кусейро зауважила, що робота вчених вкотре підкреслила "актуальність досліджень щодо впливу мікропластичних речовин на здоров'я людини".