Появляется все больше доказательств того, что люди потребляют огромное количество крошечных частиц пластика, которые образуются при разрушении больших кусков этого материала. Однако об их влиянии на здоровье человека известно очень мало.

Исследователи из Ирландии изучили скорость высвобождения микропластика на 10 типах детских бутылочек или аксессуаров, изготовленных из полипропилена, который чаще всего используют для выработки пищевых контейнеров. Работа ученых опубликована в журнале Nature Food.

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Во время стерилизации и приготовления смесей ученые придерживались официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В течение 21 дня испытаний команда обнаружила, что бутылки выпускали от 1,3 до 16,2 миллиона пластиковых микрочастиц только на один литр.

Впоследствии эти данные использовали для моделирования возможного глобального влияния микропластика на младенцев во время кормления из бутылочки.

На основе средних показателей грудного вскармливания в стране ученые подсчитали, что среднестатистический ребенок, которого кормят из бутылочки, в течение первого года жизни ежедневно поглощает 1,6 миллиона пластиковых микрочастиц.

Авторы исследования заявили, что наибольшее влияние на высвобождение микропластика оказывают стерилизация и высокие температуры воды.

Старший научный сотрудник по биохимии в Университете Портсмута Фей Кусейро отметила, что работа ученых в очередной раз подчеркнула "актуальность исследования влияния микропластического вещества на здоровье человека".