Так, кількість хворих уже невдовзі може зрости, якщо він потрапить до нас з-за кордону. Тож коли очікувати нову мутацію коронавірусу в Україні та яка ситуація у світі – читайте далі.
Зверніть увагу В Індії зафіксували рекорд смертності від коронавірусу
Боротьба індійських лікарів та нові рекорди
Лікарі майже безупинно рятують життя хворих на коронавірус у лікарні в Нью-Делі й не тільки. Кажуть, що встигають лише діставати кисень для новоприбулих пацієнтів. Адже кількість важких випадків COVID-19 у столиці Індії лише збільшується.
Це постійна боротьба,
– зазначив завідувач лікарні в Нью-Делі Суміт Рей.
Утім врятувати вдається не кожного. Лише за добу 5 травня в Індії зафіксували новий рекорд смертей – від ускладнень загинули 3 780 людей. При цьому нових випадків – понад 382 тисячі. Спалах коронавірусу в Індії триває вже 2 тижні й досі хвиля захворюваності не йде на спад.
Найбільше страждає столиця Індії – Нью-Делі. У лікарнях не вистачає місць та медиків, тож хворим відмовляють у шпиталізації. Біля лікарень спостерігають черги. Крім цього в медзакладах не вистачає кисню. Попри те, що з промислових регіонів безупинно постачають кисневі балони.
"Зараз у нашій лікарні приблизно 300 ліжок, і понад 200 з них використовуються для лікування пацієнтів. Ми не можемо отримати більше через гостру нестачу кисню. Наш постачальник просто не може задовольнити наші потреби", – пояснив лікар Амбедкару Малік.
Крематорії не можуть впоратись
Через велику кількість смертей у місті не вистачає трун, крематорії не можуть впоратися із великою кількістю тіл. Тож померлих спалюють самі родичі просто посеред парків.
Спалювання і захоронення тіл померлих від коронавірусу в Індії / Фото ЕРА, АР
Поховання хворих в Індії / Фото ЕРА, АР
Що кажуть у ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляють, що кількість нових випадків коронавірусу 2 тижні поспіль тримається на рекордному рівні. І причина тому – "індійський" штам. За останній тиждень померли 93 тисячі людей по всьому світу. Більшість із них – у Південно-Східній Азії, а саме – в Індії.
"Індійський штам" зафіксували в Польщі
"Індійський" штам коронавірусу зафіксували в сусідній з Україною Польщі. У тамтешньому Міністерстві охорони здоров'я повідомляють про 2 осередки мутації. Зокрема, в околицях Варшави та Катовіце.
Про це Безумовний карантин: у Польщі вже 16 випадків заражень "індійським" штамом коронавірусу
Коли штам може бути в Україні
Вітчизняні інфекціоністи кажуть, що для України "індійський" штам коронавірусу є значно небезпечніший ніж ті, які вже є. За словами ексдиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Володимира Курпіти, якщо спалах штаму зафіксують у нас уже в червні, то все літо Україна потерпатиме від шаленої захворюваності, якої не було із початку пандемії.
Це значно небезпечніше, ніж великодні свята, які йдуть на тлі штамів, що вже циркулюють в Україні,
– пояснив Курпіта.
Медики припускають, що "індійський" штам може вражати й тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Аби уникнути небезпеки, на думку Курпіти, необхідно запровадити вкрай жорсткі обмеження при перетині кордону. Для цього необхідно пильно стежити за тими, хто повертається з-за кордону, чи здають вони тести, і чи дійсно відбувається самоізоляцію.