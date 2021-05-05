Да, количество больных уже вскоре может возрасти, если он попадет к нам из-за рубежа. Поэтому когда ожидать новую мутацию коронавируса в Украине и какова ситуация в мире – читайте дальше.
Обратите внимание В Индии зафиксировали рекорд смертности от коронавируса
Борьба индийских врачей и новые рекорды
Врачи почти непрерывно спасают жизни больных коронавирусом в больнице в Нью-Дели и не только. Говорят, что успевают только получать кислород для новоприбывших пациентов. Ведь количество тяжелых случаев COVID-19 в столице Индии только увеличивается.
Это постоянная борьба,
– отметил заведующий больницы в Нью-Дели Сумита Рей.
Впрочем спасти удается не каждого. Только за сутки 5 мая в Индии зафиксировали новый рекорд смертей – от осложнений умерли 3 780 человек. При этом новых случаев – более 382 тысяч. Вспышка коронавируса в Индии продолжается уже 2 недели и до сих пор волна заболеваемости не идет на спад.
Больше всего страдает столица Индии – Нью-Дели. В больницах не хватает мест и медиков, поэтому больным отказывают в госпитализации. Возле больниц наблюдают очереди. Кроме этого в медучреждениях не хватает кислорода. Несмотря на то, что из промышленных регионов непрерывно поставляют кислородные баллоны.
"Сейчас в нашей больнице примерно 300 коек, и более 200 из них используются для лечения пациентов. Мы не можем получить больше из-за острой нехватки кислорода. Наш поставщик просто не может удовлетворить наши потребности", – пояснил врач Амбедкар Малик.
Крематории не справляются
Из-за большого количества смертей в городе не хватает гробов, крематории не справляются с большим количеством тел. Поэтому умерших сжигают сами родственники прямо посреди парков.
Сжигание и захоронение тел умерших от коронавируса в Индии / Фото ЕРА, АР
Что говорят в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения сообщают, что количество новых случаев коронавируса 2 недели подряд держится на рекордном уровне. И причина тому – "индийский" штамм. За последнюю неделю умерли 93 тысячи человек по всему миру. Большинство из них – в Юго-Восточной Азии, а именно – в Индии.
"Индийский штамм" зафиксировали в Польше
"Индийский" штамм коронавируса зафиксировали в соседней с Украиной – Польше. В тамошнем Министерстве здравоохранения сообщают о 2 очагах мутации. В частности, в окрестностях Варшавы и Катовице.
Об этом Безусловный карантин: в Польше уже 16 случаев заражений "индийским" штаммом коронавируса
Когда штамм может быть в Украине
Отечественные инфекционисты говорят, что для Украины "индийский" штамм коронавируса представляет значительно большую опасность, чем уже имеющиеся. По словам экс-директора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпиты, если вспышку штамма зафиксируют у нас уже в июне, то все лето Украина будет страдать от безумной заболеваемости, которой не было с начала пандемии.
Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, которые уже циркулируют в Украине,
– пояснил Курпита.
Медики предполагают, что "индийский" штамм может поражать и тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Чтобы избежать опасности, по мнению Курпиты, необходимо ввести крайне жесткие ограничения при пересечении границы. Для этого нужно внимательно следить за теми, кто возвращается из-за границы, сдают ли они тесты, и действительно ли проходят самоизоляцию.