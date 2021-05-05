Да, количество больных уже вскоре может возрасти, если он попадет к нам из-за рубежа. Поэтому когда ожидать новую мутацию коронавируса в Украине и какова ситуация в мире – читайте дальше.

Обратите внимание В Индии зафиксировали рекорд смертности от коронавируса

Борьба индийских врачей и новые рекорды

Врачи почти непрерывно спасают жизни больных коронавирусом в больнице в Нью-Дели и не только. Говорят, что успевают только получать кислород для новоприбывших пациентов. Ведь количество тяжелых случаев COVID-19 в столице Индии только увеличивается.

Это постоянная борьба,

– отметил заведующий больницы в Нью-Дели Сумита Рей.

Впрочем спасти удается не каждого. Только за сутки 5 мая в Индии зафиксировали новый рекорд смертей – от осложнений умерли 3 780 человек. При этом новых случаев – более 382 тысяч. Вспышка коронавируса в Индии продолжается уже 2 недели и до сих пор волна заболеваемости не идет на спад.

Больше всего страдает столица Индии – Нью-Дели. В больницах не хватает мест и медиков, поэтому больным отказывают в госпитализации. Возле больниц наблюдают очереди. Кроме этого в медучреждениях не хватает кислорода. Несмотря на то, что из промышленных регионов непрерывно поставляют кислородные баллоны.

"Сейчас в нашей больнице примерно 300 коек, и более 200 из них используются для лечения пациентов. Мы не можем получить больше из-за острой нехватки кислорода. Наш поставщик просто не может удовлетворить наши потребности", – пояснил врач Амбедкар Малик.

Крематории не справляются

Из-за большого количества смертей в городе не хватает гробов, крематории не справляются с большим количеством тел. Поэтому умерших сжигают сами родственники прямо посреди парков.

Сжигание и захоронение тел умерших от коронавируса в Индии / Фото ЕРА, АР