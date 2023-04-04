Що таке ангіна

Ангіна – це поширене дитяче захворювання, але ним також можуть захворіти підлітки та дорослі. Вона за відчуттями нагадує застуду чи грип, але мигдалики будуть червоними та опухлими.

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Основні симптоми ангіни у дітей та дорослих:

біль в горлі;

проблеми із ковтанням;

температура 38 градусів за Цельсієм та вище;

кашель;

головний біль;

погане самопочуття;

вушний біль;

відчуття втоми.

У деяких випадках симптоми можуть бути серйознішими і включати гнійні плями на мигдаликах, неприємний запах з рота та відчуття набряку на шиї.

Небезпечні наслідки ангіни

Хронічний тонзиліт або гострий тонзилофарингіт (ангіна) можуть спричинити низку наслідків, особливо якщо захворювання спричинені патогенною флорою або її носієм – патогенним стрептококом.

Це інфекційне захворювання, під час якого продукти життєдіяльності мікробів потрапляють у кров і можуть спричинити низку ускладнень: проблеми з серцем, судинами, нирками, суглобами, ревматичну лихоманку, ендокардит, міокардит, перикардит, ревматичний поліартрит, гломерулонефрит.

Якщо з'явився біль у горлі, краще одразу звернутися до лікаря. Як правило, ангіною багато хто вважає практично будь-яке захворювання з болем у горлі, але це далеко не завжди так.

Діагноз може бути встановлений лише фахівцем, який зможе призначити правильне лікування та обстеження, щоб уникнути подальших ускладнень.