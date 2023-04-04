Что такое ангина

Ангина – это распространенное детское заболевание, но им могут заболеть подростки и взрослые. Она по ощущениям напоминает простуду или грипп, но миндалины будут красными и опухшими.

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Основные симптомы ангины у детей и взрослых:

боль в горле;

проблемы с проглатыванием;

температура 38 градусов по Цельсию и выше;

кашель;

головная боль;

плохое самочувствие;

ушная боль;

чувство усталости.

В некоторых случаях симптомы могут быть более серьезными и включать гнойные пятна на миндалинах, неприятный запах изо рта и ощущение отека на шее.

Опасные последствия ангины

Хронический тонзиллит или острый тонзилофарингит (ангина) могут повлечь ряд последствий, особенно если заболевания вызваны патогенной флорой или ее носителем – патогенным стрептококком.

Это инфекционное заболевание, во время которого продукты жизнедеятельности микробов попадают в кровь и могут повлечь за собой ряд осложнений: проблемы с сердцем, сосудами, почками, суставами, ревматическую лихорадку, эндокардит, миокардит, перикардит, ревматический полиартрит, гломерулонефрит.

Если появилась боль в горле, лучше сразу обратиться к врачу. Как правило, ангиной многие считают практически любое заболевание с болью в горле, но это далеко не всегда так.

Диагноз может быть установлен только специалистом, который сможет назначить правильное лечение и обследование во избежание дальнейших осложнений.