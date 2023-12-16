Вранці, ввечері, під час посиленої зорової роботи, руки інстинктивно прагнуть потерти втомлені очі, викликаючи тимчасове полегшення, оскільки це активує вироблення слізної рідини, яка зволожує очі.

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Чому чухаються очі

Але попри полегшення тертя очей може бути шкідливим:

Ризик інфекції. Тертя очей руками сприяє проникненню бактерій, що може спричинити очні інфекції, наприклад, кон'юнктивіт.

Посилення очних захворювань. У людей з глаукомою тертя очей може призвести до різкого збільшення тиску всередині очного яблука, що погіршує зір.

Пошкодження рогівки. Спроби витерти щось з ока можуть лише погіршити ситуацію, подряпавши рогову оболонку.

Темні кола під очима. Шкіра навколо очей надзвичайно чутлива, а тертя може призвести до пошкодження капілярів та появи темних кіл.

Кератоконус. Захворювання, яке може розвинутись від регулярного тертя очей і може сильно погіршити зір через деформацію рогівки.

Як перестати терти очі

Для запобігання тертю очей можна використовувати зволожувальні краплі очей, які допомагають знизити сухість і свербіж.

Якщо в око потрапило стороннє тіло, не варто намагатися видалити його тертям, краще промити око стерильним розчином і при необхідності звернутися до лікаря.

Якщо ви відчуваєте регулярний свербіж в очах і краплі очей не приносять полегшення, це може бути ознакою синдрому сухого ока або алергічного кон'юнктивіту, і вимагає консультації офтальмолога.