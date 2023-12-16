Утром, вечером, во время усиленной зрительной работы руки инстинктивно стремятся потереть уставшие глаза, вызывая временное облегчение, поскольку это активирует выработку слезной жидкости, которая увлажняет глаза.

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Почему чешутся глаза

Но несмотря на облегчение трения глаз может быть вредным:

Риск инфекции. Трение глаз руками способствует проникновению бактерий, что может вызвать глазные инфекции, например конъюнктивит.

Усиление глазных заболеваний. У людей с глаукомой трение глаз может привести к резкому увеличению давления внутри глазного яблока, что ухудшает зрение.

Повреждение роговицы. Попытки вытереть что-то из глаза могут лишь усугубить ситуацию, поцарапав роговую оболочку.

Темные круги под глазами. Кожа вокруг глаз очень чувствительна, а трение может привести к повреждению капилляров и появлению темных кругов.

Кератоконус. Заболевание, которое может развиться от регулярного трения глаз и сильно ухудшить зрение из-за деформации роговицы.

Как перестать тереть глаза

Для предотвращения трения глаз можно использовать увлажняющие капли глаз, помогающие снизить сухость и зуд.

Если в глаз попало инородное тело, не стоит пытаться удалить его трением, лучше промыть глаз стерильным раствором и при необходимости обратиться к врачу.

Если вы чувствуете регулярный зуд в глазах и капли глаз не приносят облегчения, это может являться признаком синдрома сухого глаза или аллергического конъюнктивита, и требует консультации офтальмолога.