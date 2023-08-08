Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області після опрацювання даних з міжнародної системи RASFF.

Також на тему В Україні заборонять м'ясо: спростовуємо нову конспірологічну теорію

Небезпечне авокадо

Виробником небезпечного фрукта виявилася компанія з Перу – Agro San Jacinto SAC. Завезли його з Польщі (RK-Impex). Одержувачем продукції є одеська компанія "Вподобайка".

Держпродспоживслужба вимагає у продавців негайно вилучити продукцію з обігу. Також упродовж двох днів вони зобов'язані проінформувати відомство про виявлення небезпечного авокадо.

Якщо споживачі помітять такий фрукт у продажу, вони зобов'язані повідомити про це Держспоживслужбу, користуючись номерами телефонів місцевих відділень, які доступні за посиланням.

Наскільки небезпечний кадмій

Кадмій є важким металом, який може бути небезпечним для здоров'я людини через його токсичні властивості. Цей метал може впливати на різні органи та системи організму і викликати різноманітні проблеми зі здоров'ям:

Отруєння: вдихання або вживання кадмію можуть призвести до отруєння, що може виявлятися у вигляді гострого або хронічного захворювання, залежно від величини дози та тривалості впливу.

Нирки: кадмій особливо шкідливий для нирок, може призвести до їхнього ураження, погіршення їхньої функції та розвитку ниркової недостатності.

Опорно-рухова система: постійний контакт з кадмієм може призвести до руйнування кісток та зниження їхньої щільності, що збільшує ризик переломів.

Репродуктивна система: кадмій може впливати на репродуктивну систему, спричиняючи погіршення функції статевих органів та може мати негативний вплив на розвиток плода.

Імунна система: токсичний вплив кадмію може призвести до підвищеної вразливості імунної системи, зменшення захисних властивостей організму та підвищеного ризику захворювань.