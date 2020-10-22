Якщо захистити від інфікування коронавірусом всього 5% найбільш вразливої групи населення – літніх людей, це допоможе зменшити смертність від COVID-19 на 75%.

Про це заявили вчені з Оксфордського університету, які аналізували дані понад 8 мільйонів пацієнтів, дослідження опублікували в BMJ.

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76% смертельних випадків в першій хвилі пандемії зафіксували саме з груп ризику.

Ця модель дозволить розробити клінічні рекомендації, аби люди могли дотримуватися відповідних заходів захисту від COVID-19,

– зазначила професорка Джулія Хипислі-Кокс.

Ідею цільової ізоляції обговорювали ще з початку пандемії. Адже, це неймовірний результат, якщо на 5% осіб з найбільшої групи ризику, припадає 75% смертей.

Тобто, якщо знайти способи захисту цих 5%, це зокрема, може бути регулярне тестування їх найближчих контактів, яке б суттєво полегшило роботу для системи охорони здоров'я.

Найвразливішими до коронавірусної інфекції є літні люди.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, підвищений рівень смертності від захворювання у вікової категорії вище 50 років – 1,3%, у людей віком старше 80 років – сягає вже 15%.

Саме їх науковці закликали перебувати в тотальній самоізоляції.