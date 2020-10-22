Если защитить от инфицирования коронавирусом всего 5% наиболее уязвимой группы населения – пожилых людей, это поможет уменьшить смертность от COVID-19 на 75%.

Об этом заявили ученые из Оксфордского университета, которые анализировали данные более 8 миллионов пациентов, исследование опубликовали в BMJ.

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76% смертельных случаев в первой волне пандемии зафиксировали именно из групп риска.

Эта модель позволит разработать клинические рекомендации, чтобы люди могли соблюдать соответствующие меры защиты от COVID-19,

– отметила профессор Джулия Хиписле-Кокс.

Идею целевой изоляции обсуждали еще с начала пандемии. Ведь, это невероятный результат, если на 5% лиц из наибольшей группы риска, приходится 75% смертей.

То есть, если найти способы защиты этих 5%, это в частности, может быть регулярное тестирование их ближайших контактов, которое бы существенно облегчило работу для системы здравоохранения.

Наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции являются пожилые люди.

По данным Всемирной организации здравоохранения, повышенный уровень смертности от заболевания в возрастной категории свыше 50 лет – 1,3%, у людей старше 80 лет – достигает уже 15%.

Именно их ученые призвали находиться в тотальной самоизоляции.

Коротко о ситуации с COVID-19 в мире: инфицировались более 40 миллионов человек, из них 28 147 197 выздоровели, но, к сожалению, 1 132 150 больных умерли.



В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. За вчера заболели более 7 тысяч украинцев. К слову, в нашем государстве тоже умирают от коронавируса чаще всего именно пожилые люди – от общего количества смертей – 75,7%.