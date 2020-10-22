Назвали способ, который уменьшит смертность от коронавируса в мире на 75%
Если защитить от инфицирования коронавирусом всего 5% наиболее уязвимой группы населения – пожилых людей, это поможет уменьшить смертность от COVID-19 на 75%.
Об этом заявили ученые из Оксфордского университета, которые анализировали данные более 8 миллионов пациентов, исследование опубликовали в BMJ.
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76% смертельных случаев в первой волне пандемии зафиксировали именно из групп риска.
Эта модель позволит разработать клинические рекомендации, чтобы люди могли соблюдать соответствующие меры защиты от COVID-19,
– отметила профессор Джулия Хиписле-Кокс.
Идею целевой изоляции обсуждали еще с начала пандемии. Ведь, это невероятный результат, если на 5% лиц из наибольшей группы риска, приходится 75% смертей.
То есть, если найти способы защиты этих 5%, это в частности, может быть регулярное тестирование их ближайших контактов, которое бы существенно облегчило работу для системы здравоохранения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, повышенный уровень смертности от заболевания в возрастной категории свыше 50 лет – 1,3%, у людей старше 80 лет – достигает уже 15%.
Именно их ученые призвали находиться в тотальной самоизоляции.