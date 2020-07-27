Назвали простий аналіз, який може свідчити про коротку тривалість життя
Науковці вважають, що існує ознака, яка свідчить, що людське життя буде відносно коротким, – це підвищений вміст заліза в крові.
До такого висновку дійшли вчені з Гарвардської медичної школи, пише Medicalxpress.
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Яку функцію виконує залізо
Залізо є одним з найважливіших мінералів для підтримки життя: воно використовується тілом для виробництва червоних кров'яних клітин, які переносять кисень.
Фахівці відзначають, що для здорового функціонування організму важливий баланс цієї природної речовини – занадто низький рівень заліза загрожує порушеннями роботи імунної системи, надлишок може викликати печінкову недостатність.
Залізо в крові тривалість життя
Новий дослідницький проєкт, в якому проаналізували дані декількох масштабних досліджень, дозволив вченим назвати підвищений вміст заліза одним з ознак коротшого людського життя.
Люди, які мають генетичну схильність до підвищеного рівня заліза в організмі, в середньому живуть набагато менше,
– наголосили дослідники.
З урахуванням цього факту вони закликали не вживати добавок, які містять залізо, без призначення лікаря.