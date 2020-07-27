Назвали простой анализ, который может свидетельствовать о короткой продолжительности жизни
Ученые считают, что существует признак, который свидетельствует, что человеческая жизнь будет относительно короткой, – это повышенное содержание железа в крови.
К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, пишет Medicalxpress.
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Какую функцию выполняет железо
Железо является одним из важнейших минералов для поддержания жизни: оно используется телом для производства красных кровяных клеток, которые переносят кислород.
Специалисты отмечают, что для здорового функционирования организма важен баланс этого природного вещества – слишком низкий уровень железа грозит нарушениями работы иммунной системы, избыток может вызвать печеночную недостаточность.
Железо в крови и продолжительность жизни
Новый исследовательский проект, в котором проанализировали данные нескольких масштабных исследований, позволил ученым назвать повышенное содержание железа одним из признаков короткой человеческой жизни.
Люди, которые имеют генетическую предрасположенность к повышенному уровню железа в организме, в среднем живут намного меньше,
– отметили исследователи.
С учетом этого факта они призвали не употреблять добавки, содержащие железо, без назначения врача.