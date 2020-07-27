Ученые считают, что существует признак, который свидетельствует, что человеческая жизнь будет относительно короткой, – это повышенное содержание железа в крови.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, пишет Medicalxpress.

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Какую функцию выполняет железо

Железо является одним из важнейших минералов для поддержания жизни: оно используется телом для производства красных кровяных клеток, которые переносят кислород.

Специалисты отмечают, что для здорового функционирования организма важен баланс этого природного вещества – слишком низкий уровень железа грозит нарушениями работы иммунной системы, избыток может вызвать печеночную недостаточность.

Железо в крови и продолжительность жизни

Новый исследовательский проект, в котором проанализировали данные нескольких масштабных исследований, позволил ученым назвать повышенное содержание железа одним из признаков короткой человеческой жизни.

Люди, которые имеют генетическую предрасположенность к повышенному уровню железа в организме, в среднем живут намного меньше,

– отметили исследователи.

С учетом этого факта они призвали не употреблять добавки, содержащие железо, без назначения врача.