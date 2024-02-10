Для пошуку відповідей на ці запитання фахівці з онкологічних та дослідницьких центрів Південної Кореї проаналізували медичну інформацію майже трьох мільйонів громадян країни віком від 30 років.

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Нове дослідження куріння

Досліджували пацієнтів, які пройшли два або більше медичних обстежень поспіль з 2002 року в рамках національної програми страхування здоров'я. У середньому спостереження тривали протягом 13 років.

З 2 974 820 учасників дослідження близько 58% були чоловіками (середній вік – 43,1 року), і майже 42% – жінками (середній вік – 48,5 року). Під час спостережень рак був діагностований у 196 829 людей.

Кидати курити корисно в будь-якому віці

Дослідники встановили, що у тих, хто перестав курити, ризик розвитку всіх видів раку був на 17% меншим, ніж в активних курців. Для таких видів раку, як рак легень, печінки та кишківника, зниження було ще помітнішим і досягло 42%, 27% та 20% відповідно.

Ризик розвитку раку був трохи вищим за зазначені показники протягом перших 10 років після відмови від куріння, але потім він поступово зменшувався і через 15 років після відмови зменшувався на 50%. У разі раку легень ймовірність поставити такий діагноз знижувалася на три роки раніше і падала швидше.

Аналіз показав, що відмова від шкідливої звички зменшувала ризик розвитку раку, незалежно від віку, в якому людина кинула курити. Однак більш виражений позитивний ефект спостерігався, якщо це відбувалося до 50 років. У цьому випадку ймовірність раку легень знижувалася на 57%, тоді як у тих, хто кинув курити пізніше, вона зменшувалась лише на 39%.

Тягар онкології

Рак є другою найчастішою причиною смерті у світі. Зважаючи на те, що його ймовірність продовжує зростати, прогнози говорять про те, що у найближчі десятиліття він стане провідною причиною смерті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році три найбільш поширені види раку у світі були рак легень, рак молочної залози та колоректальний рак (товстої або прямої кишки). Експерти ВООЗ пов'язують поширеність раку легень з популярністю куріння тютюну в Азії.