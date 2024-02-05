Наразі проводяться дослідження для оцінки безпеки та ефективності цього методу при лікуванні меланоми, раку легенів та інших поширених видів пухлин.

Також на тему Залучили світло і колір: створили новий метод знищення ракових пухлин

Новий метод лікування раку

Новий метод лікування передбачає використання генетичного матеріалу, відомого як мРНК. Він, як світловий промінь підсвічує загальні маркери пухлин для імунної системи пацієнта. Головна ціль полягає в тому, щоб допомогти мРНК ідентифікувати та взяти під контроль ракові клітини, які виділяють ці маркери.

Новий вид імунотерапії проти раку на основі мРНК надає можливість залучення власної імунної системи пацієнта в боротьбу проти раку,

– підкреслив доктор Девід Пінато з Імперського коледжу Лондона.

Він також вказав, що це дослідження перебуває на початкових стадіях, і це може зайняти кілька років, перш ніж воно стане доступним для пацієнтів. Але це створює важливу основу для розробки менш токсичних та більш точних методів боротьби з раком.

Чого чекають від дослідження

Попередні дослідження, проведені як на клітинних, так і на тваринних моделях раку, показали, що нова терапія мРНК здатна впливати на імунну систему та може застосовуватись на людях для ранніх етапів клінічних досліджень.

Основні цілі нового дослідження:

визначення безпеки цього виду мРНК-терапії;

вивчення того, як пацієнти з раком легенів або шкіри переносять цю терапію;

визначення її ефективності.

У всьому світі нещодавно розпочалися клінічні випробування ряду вакцин проти раку. Вони поділяються на два типи: персоналізована імунотерапія раку, яка базується на вилученні власного генетичного матеріалу пацієнта з його пухлини, та терапевтична імунотерапія раку – мРНК, яка адаптована до певного типу раку.