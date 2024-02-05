Сейчас проводятся исследования для оценки безопасности и эффективности этого метода при лечении меланомы, рака легких и других распространенных видов опухолей.

Также на тему Задействовали свет и цвет: создали новый метод уничтожения раковых опухолей

Новый метод лечения рака

Новый метод лечения предполагает использование генетического материала, известного как мРНК. Он, как световой луч подсвечивает общие маркеры опухолей для иммунной системы пациента. Главная цель состоит в том, чтобы помочь мРНК идентифицировать и взять под контроль раковые клетки, которые выделяют эти маркеры.

Новый вид иммунотерапии против рака на основе мРНК предоставляет возможность привлечения собственной иммунной системы пациента в борьбу против рака,

– подчеркнул доктор Дэвид Пинато из Имперского колледжа Лондона.

Он также указал, что это исследование находится на начальных стадиях, и это может занять несколько лет, прежде чем оно станет доступным для пациентов. Но это создает важную основу для разработки менее токсичных и более точных методов борьбы с раком.

Чего ждут от исследования

Предыдущие исследования, проведены как на клеточных, так и на животных моделях рака, показали, что новая терапия мРНК способна влиять на иммунную систему и может применяться на людях для ранних этапов клинических исследований.

Основные цели нового исследования:

определение безопасности этого вида мРНК-терапии;

изучение того, как пациенты с раком легких или кожи переносят эту терапию;

определение ее эффективности.

Во всем мире недавно начались клинические испытания ряда вакцин против рака. Они делятся на два типа: персонализированная иммунотерапия рака, которая базируется на изъятии собственного генетического материала пациента из его опухоли, и терапевтическая иммунотерапия рака – мРНК, которая адаптирована к определенному типу рака.