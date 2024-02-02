Препарат состоит из наночастиц кремнезема с включением красителя, который называется индоцианин зеленый.

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Как действует препарат

Ученые объяснили, что высокая эффективность их препарата обеспечивает тот факт, что опухоли распознают кремнезем и транспортируют наночастицы внутрь клеток-мишеней. А под воздействием ближнего инфракрасного света краситель активируется, вызывая двустороннюю атаку.

Далее создаются активные формы кислорода, открывающие кальциевый канал во внешней мембране клетки, препарат одновременно нагревается, заставляя клетку открывать внутренние шлюзы для кальция.

Важно. Эффективность препарата доказана на раковых клетках человека в лабораторных условиях, а также на мышах, в клетках препарат накапливался в опухолях и способствовал их исчезновению уже через несколько дней после воздействия света.

Перспектива нового метода

Несмотря на то, что инновационные лекарства еще предстоит испытать на людях, ученые уверяют, что полученные данные – это очень хороший результат, поэтому они нацелены продолжить работу. Но перед применением на людях нужны дополнительные исследования

Ученые считают, что основной механизм активации ионных каналов открывает окно для потенциальных методов лечения рака.