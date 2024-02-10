Для поиска ответов на эти вопросы специалисты из онкологических и исследовательских центров Южной Кореи проанализировали медицинскую информацию почти трех миллионов граждан страны в возрасте от 30 лет.

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Новое исследование курения

Исследовали пациентов, которые прошли два или более медицинских обследований подряд с 2002 года в рамках национальной программы страхования здоровья. В среднем наблюдения продолжались в течение 13 лет.

Из 2 974 820 участников исследования около 58% были мужчинами (средний возраст – 43,1 года), и почти 42% – женщинами (средний возраст – 48,5 года). Во время наблюдений рак был диагностирован у 196 829 человек.

Бросать курить полезно в любом возрасте

Исследователи установили, что у тех, кто перестал курить, риск развития всех видов рака был на 17% меньше, чем у активных курильщиков. Для таких видов рака, как рак легких, печени и кишечника, снижение было еще более заметным и достигло 42%, 27% и 20% соответственно.

Риск развития рака был немного выше указанных показателей в течение первых 10 лет после отказа от курения, но потом он постепенно уменьшался и через 15 лет после отказа уменьшался на 50%. В случае рака легких вероятность поставить такой диагноз снижалась на три года раньше и падала быстрее.

Анализ показал, что отказ от вредной привычки уменьшал риск развития рака, независимо от возраста, в котором человек бросил курить. Однако более выраженный положительный эффект наблюдался, если это происходило до 50 лет. В этом случае вероятность рака легких снижалась на 57%, тогда как у тех, кто бросил курить позже, она уменьшалась лишь на 39%.

Бремя онкологии

Рак является второй самой частой причиной смерти в мире. Несмотря на то, что его вероятность продолжает расти, прогнозы говорят о том, что в ближайшие десятилетия он станет ведущей причиной смерти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году три наиболее распространенных вида рака в мире были рак легких, рак молочной железы и колоректальный рак (толстой или прямой кишки). Эксперты ВОЗ связывают распространенность рака легких с популярностью курения табака в Азии.