Дієтологиня Лурдес Кастро Мортільяро із Нью-Йорка закликала відмовитися від тих сирів, які мають високий ступінь оброблення. Мова про крем-сир і плавлені сирки.
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Вона пояснила, що у плавлених сирках міститься більше натрію, тому їх взагалі не варто вживати людям, які хворіють на серцево-судинні захворювання, наприклад, гіпертонію.
І так, зрозуміло, що ці сири є дешевшим варіантом, як, наприклад, пармезан. Втім, все ж варто відмовитися саме від плавлених сирків і дозволяти собі сири хай рідше, але якісніші з них.
Який сир найкорисніший
Найкориснішим сиром дієтологиня назвала рикоту. Рикота містить велику кількість концентрованого сироваткового протеїну, який наш організм досить легко засвоює.
Сироватковий протеїн є однією з найбільш засвоюваних форм білка і містить дуже широкий спектр амінокислот. Отже, це найкращий вибір для тих, хто хоче наростити м'язову масу, а також скинути вагу,
– пояснила Лурдес Кастро Мортільяро.
Корисними сирами також вважають тверді сири, зокрема гауда, пармезан. Вони містять багато кальцію і досить мало води, тому для насичення потрібно з'їсти зовсім мало продукту. Однак і натрію в цих сирах більше, аніж у м'яких типу рикоти.
Відтак, людям з гіпертонією чи захворюваннями нирок слід контролювати споживання твердих сирів і вибирати м'якіші варіанти.
До речі. про корисні види сирів, детально ми писали тут.