Нервові клітини головного мозку відповідають за навігацію або розуміння, як перейти від однієї точки до іншої. Однак виміряти нейронну активність у людей у процесі руху буває складно, оскільки більшість доступних методів вимагають від людини рухливості.

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Нове дослідження мозку

Дослідники з Медичного центру Ірвінга Колумбійського університету та Мюнхенського університету імені Людвіга та Максиміліана змогли обійти це обмеження, застосувавши портативні пристрої електроенцефалографії та технологію захоплення руху.

Це дозволило дослідникам спостерігати роботу мозку під час виконання завдань, пов'язаних з орієнтацією у просторі.

Як люди орієнтуються в просторі

В рамках дослідження вчені виявили нейронний сигнал, що передує повороту голови або перенаправленню погляду у потрібному напрямку. За даними наукової статті, його джерело – скронева частка головного мозку. При цьому найсильнішим сигнал був у середній скроневій частці. Аналогічний механізм раніше виявляли у птахів, щурів та кажанів.

У серії експериментів брали участь 62 дорослі особи, включаючи 10 осіб з діагнозом епілепсії. Випробуваним було запропоновано завдання, які вимагають повернути голову або звернути погляд у певному напрямку. Активність мозку реєструвалася з використанням шапок із датчиками ЕЕГ та внутрішньочерепної електроенцефалографії.

Виділення цих сигналів дозволяє ґрунтовно вивчити, як мозок обробляє інформацію про навігацію і як ці сигнали взаємодіють з іншими, такими як візуальні орієнтири. Наш підхід відкриває нові можливості для вивчення цієї теми, що може бути важливим для дослідження нейродегенеративних захворювань і навіть для покращення навігаційних технологій у галузі робототехніки та штучного інтелекту,

– зазначають автори дослідження.

Вчені планують фокусуватись на вивченні того, як мозок орієнтується у часі в майбутніх дослідженнях. Вони сподіваються, що дані про "внутрішній компас" допоможуть зрозуміти, чи відповідає аналогічна нейронна активність за процес пам'яті.