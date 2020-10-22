За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я щорічно в Україні від неякісного алкоголю помирає 10 тисяч людей. Однак міністр охорони здоров'я України Максим Степанов тривогу не б'є щодо таких страшних цифр. Щобільше, ігнорує ініціативи, які могли б частково поліпшити ситуацію зі смертністю від алкоголю в Україні.

Неякісний медичний алкоголь

У поняття "неякісного алкоголю" входять дві категорії продуктів. Перша – алкогольні напої, які виготовляють і продають без відповідних ліцензій, пише 24 канал.

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Так звана "палена горілка" або завезена в Україну контрабанда. Але боротися з цією категорією насправді вкрай складно – тут завдання не тільки для МОЗ, а й для митників, правоохоронців та податкової служби. Тому претензій до Степанова особисто бути не може.

Однак є ще одна категорія – спиртовмісні медичні настойки. Найвідоміша з них – "настойка глоду". І тут можливість отруєння та смерті значно більша. За словами наркологів, небезпека цієї настойки полягає не тільки в її легкодоступності та низькій ціні, але і в супутніх медичних компонентах, які мають комплекс побічних ефектів для серцево-судинної системи. І ця категорія – зона безпосередньої відповідальності міністра Степанова.

Чому спиртові настойки вкрай небезпечні

За словами психолога львівського обласного медичного центру превенції та терапії алко- та наркозалежності Світлани Гренчишин, вживання таких настойок має навіть більші ризики, ніж вживання "паленого" алкоголю.

Вживання настойки глоду та інших спиртовмісних настойок, як алкогольний напій викликає в рази швидше звикання, ніж будь-який інший алкоголь, а також інакше діє на організм. Одна пляшечка такої настойки дуже швидко знімає похмілля, але при цьому впливає на роботу серця. Далі настає психотропний ефект, завдяки якому притупляються сприйняття реальності. До того ж швидше настає толерантність до алкоголю, що змушує алкозалежних постійно збільшувати дозу вживаного спирту,

– пояснює вона.

Однак механізм визнання медичних препаратів такими, що відпускаються виключно за рецептом – громіздка бюрократична процедура, що вимагає дотримання міжнародних стандартів. У зв'язку з цим в МОЗ України ще за попереднього міністра був запропонований простіший шлях розв'язання цієї проблеми.

Позиція МОЗ

Заступник міністра Андрій Семиволос направив на розгляд Кабміну документ, згідно з яким запропонував скасувати безакцизний відпуск спирту фармацевтичним компаніям, що виробляють спиртовмісні настойки.

У пояснювальній записці до цього документу йшлося якраз про те, що необхідно створення умов для раціонального використання спирту етилового, котрий застосовується для виробництва лікарських засобів і відпускається виробникам в межах встановлених квот за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр.

Тут починається найцікавіше. За даними Державної податкової служби у 2019 році на виробництво лікарських препаратів було закуплено 594 730 декалітрів безакцизного спирту. При цьому на виробництво всіх алкогольних напоїв, для порівняння, закупили 4 030 410 декалітрів спирту. Тобто лікарські препарати становлять майже 15% ринку споживання спирту.



Частка медичного спирту на ринку / Дані ДПС

Середня ціна одного флакона настойки глоду становить близько 10–20 гривень за 100 мл 70% спирту. При ціні горілки в середньому 100 гривень за пляшку 0,5 – настойка глоду є дуже доступним алкоголем. Виходить, що в перерахунку на півлітра глід коштує 50 грн, а це практично вдвічі дешевше пляшки горілки.

Не кажучи про те, що настойка має 70 градусів проти 40 у горілки. Більш того, відпускна ціна на фабриці одного флакона настойки глоду становить всього 4 (чотири!) гривні. Звичайно ж, з таким підходом глід – дуже привабливий продукт на ринку.

Про його популярність говорить і той факт, що за даними аналітичних досліджень, настойка глоду вже котрий рік поспіль є лідером серед медичних препаратів в Україні.



Популярність настойки глоду / Дані pharma.net.ua

Сьогодні в Україні вісім фармкомпаній виробляють настойку глоду. Але за словами кардіологів, обсяги її виробництва істотно перевищують медичні потреби ринку.

Позицію щодо впливу вільного продажу дешевої настойки глоду на громадське здоров'я озвучив і директор фармацевтичного департаменту при МОЗ Комаріда Олександр.

Комаріда Олександр “Негативний вплив на загальний стан здоров'я громадян у зв'язку з безакцизним відпуском спирту для виробництва настойки глоду очевидний. До того ж ми продовжуємо працювати над тим, щоб квоти на безакцизний спирт етиловий були тільки для тих фармкомпаній, хто не виробляє настойку глоду. Однак поки що відповідні зміни в законодавство не ухвалено”.

Аналогічні наміри озвучувала і Уляна Супрун, перебуваючи на чолі МОЗ. Вона ж анонсувала прийняття необхідних законодавчих змін у 2019 році.

Щоб зупинити використання ліків, як доступного алкоголю, МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настойок. Виробники спиртовмісних настойок будуть купувати спирт і платити акциз, як це роблять, наприклад, виробники алкогольних напоїв. Адже всі ми розуміємо, якої шкоди українцям завдає така доступність,

– пояснила Супрун.

Водночас Держлікслужба, яка повинна вести облік виробництва, обороту і потреб лікарських препаратів на українському ринку, таких проблем не помічає. Ба більше, на наш офіційний запит вони відповіли формальною відпискою. Відповідь глави Держлікслужби Романа Ісаєнко базується на наступному: інформації про обсяги ринку спиртовмісних настойок у нас немає. А акциз та інше – взагалі не наша компетенція. Що суперечить і пояснювальній записці за підписом Андрія Семиволоса, і інформації, яку озвучила Уляна Супрун.



Відповідь Держлікслужби / Скріншот 24 каналу

Втім, сам міністр Степанов також проблеми вперто не бачить, а запропоновані зміни до законодавства – просто ігнорує. Очевидно, його не хвилює ні здоров'я українців, ні те, що від вживання настойки глоду люди вмирають просто на вулицях, ні навіть втрати державного бюджету.

Шкода для бюджету та здоров'ю українців

Про бюджет варто поговорити окремо. Держава недоотримує значні суми від безакцизного продажу настойки глоду. За даними ДПС, в середньому в рік на українському ринку продається 50 мільйонів 100 мл флаконів 70% настойки глоду.

Якщо перерахуємо ці дані в 40 градусну горілку, то отримаємо близько 30 мільйонів півлітрових пляшок горілки на рік, або 2,5 мільйони на місяць. При цьому легально в Україні продається близько 22 мільйонів пляшок горілки на місяць. Виходить, що глід покриває 10% ринку споживання алкоголю в країні. І ніхто не платить акциз з цих 10%.

А ставка акцизу для 40% 0,5 пляшки горілки, згідно з чинним законодавством – складає 25,392 грн. І в разі, якби виробники настойки глоду платили акцизні збори в бюджет країни на рівні з виробниками горілки, бюджет України щорічно поповнювався б на 762 мільйонів гривень!

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До речі, про смерті. В Україні рідко фіксують смерть безпосередньо від отруєння глодом, але ось у 2018 році відразу 60 смертей викликало вживання глоду в Росії, що призвело до логічних наслідків – настойка глоду на ринку РФ перестала бути "доступним алкоголем", а його ціна регулюється державою на рівні алкоголю.

Тож невже міністрові Степанову потрібно понад півсотні померлих українців, щоб він нарешті підписав давно розроблені проєкти змін до законодавства? Невже про смерті українців від глоду повинні написати світові ЗМІ, щоб міністр нарешті перестав споювати українців дешевими небезпечними настойками?

Автор: Вероніка Міронова