По статистике Всемирной организации здравоохранения ежегодно в Украине от некачественного алкоголя умирает 10 тысяч человек. Однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов тревогу не бьет из-за таких страшных цифр. Более того, игнорирует инициативы, которые могли бы частично улучшить ситуацию со смертностью от алкоголя в Украине.

Некачественный медицинский алкоголь

В понятие "некачественного алкоголя" входят две категории продуктов. Первая - алкогольные напитки, которые изготавливают и продают без соответствующих лицензий, пишет 24 канал.

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Так называемая "паленая водка" или завезенные в Украину контрабанда. Но бороться с этой категорией на самом деле крайне сложно – здесь задачи не только для МОЗ, но и для таможенников, и для налоговой службы. Поэтому претензий к Степанову лично быть не может.

Однако есть еще одна категория – спиртосодержащие медицинские настойки. Самая известная из них "Настойка боярышника". И здесь возможность отравления и летального исхода куда больше. По словам наркологов, опасность этой настойки заключается не только в ее легкодоступности и низкой цене, но и в сопутствующих медицинских компонентах, которые имеют комплекс побочных эффектов для сердечно-сосудистой системы. И эта категория – зона непосредственной ответственности министра Степанова.

Почему спиртовые настойки крайне опасны

По словам психолога львовского областного медицинского центра превенции и терапии алко и наркозависимости Светланы Гренчишин, употребление таких настоек имеет даже большие риски, чем употребление "паленого" алкоголя.

Употребление в качестве алкогольного напитка настойки боярышника и других спиртосодержащих настоек вызывает в разы более быстрое привыкание, нежели любой другой алкоголь, а также иначе действует на организм. Один пузырек такой настойки очень быстро снимает похмелье, но при этом влияет на работу сердца. Далее наступает психотропный эффект, благодаря которому притупляется восприятие реальности и ощущения. К тому же быстрее наступает толерантность к алкоголю, что вынуждает алкозависимых постоянно увеличивать дозу принимаемого спирта,

– поясняет она.

Но механизм признания медицинских препаратов такими, что отпускаются исключительно по рецепту – громоздкая бюрократическая процедура, требующая соблюдения международных стандартов. В связи с этим в МОЗ Украины еще при предыдущем министре был предложен более простой путь решения этой проблемы.

Позиция Минздрава

Заместитель министра Андрей Семиволос направил на рассмотрение Кабмина документ, согласно которому предложил отменить безакцизный отпуск спирта фармацевтическим компаниям, производящим спиртосодержащие настойки.

В пояснительной записке к этому документу речь шла как раз о том, что необходимо создание условий для рационального использования спирта этилового, который используется для производства лекарственных средств и отпускается производителям в пределах установленных квот по ставке акцизного налога в размере 0 гривен за 1 литр.

Здесь начинается самое интересное. По данным Государственной налоговой службы в 2019 году на производство лекарственных препаратов было закуплено 594 730 декалитров безакцизного спирта. При этом на производство всех алкогольных напитков, для сравнения, закупили 4 030 410 декалитров спирта. То есть лекарственные препараты составляют почти 15% рынка потребления спирта.



Доля медицинского спирта на рынке / данные ГНС

Средняя цена одного флакона настойки боярышника составляет около 10-20 гривен за 100 мл 70% спирта. При цене водки в среднем 100 гривен за бутылку 0,5 – настойка боярышника является очень доступным алкоголем. Получается, что в перерасчете на пол-литра боярышник стоит 50 грн, а это практически в два раза дешевле бутылки водки.

Не говоря о том, что настойка имеет 70 градусов против 40 у водки. Более того, отпускная цена на фабрике одного флакона настойки боярышника составляет всего 4 (четыре!) гривны. Конечно же, с таким подходом боярышник очень привлекательный продукт на рынке.

О его популярности говорит и тот факт, что по данным аналитических исследований, настойка боярышника уже который год занимает лидирующие позиции среди медицинских препаратов в Украине.



Популярность настойки боярышника / Данные pharma.net.ua​

Сегодня в Украине восемь фармкомпаний производят настойку боярышника. Но по словам кардиологов, объемы ее производства существенно превышают медицинские потребности рынка.

Позицию относительно влияния свободной продажи дешевой настойки боярышника на общественное здоровье озвучил и директор фармацевтического департамента при МОЗ Комарида Александр.

Комарида Александр "Негативное влияние на общее состояние здоровья граждан в связи с безакцизным отпуском спирта для производства настойки боярышника очевидно. Более того, мы продолжаем работать над тем, чтобы квоты на безакцизный спирт этиловый были только для тех фармкомпаний, кто не производит настойку боярышника. Однако пока что соответствующие изменения в законодательство не приняты".

Аналогичные намерения озвучивала и Ульяна Супрун, находясь во главе МОЗ. Она же анонсировала принятие необходимых законодательных изменений в 2019 году.

"Чтобы остановить использование лекарств как доступного алкоголя, МОЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. Ведь все мы понимаем, какой вред украинцам приносит такая доступность",

– объяснила Супрун.

В то же время Гослекслужба, которая должна вести учет производства, оборота и востребованности лекарственных препаратов на украинском рынке, таких проблем не замечает. Более того, на наш официальный запрос они ответили формальной отпиской. Ответ главы Гослекслужбы Романа Исаенко базируется на следующем: информации об объемах рынка спиртосодержащих настоек у нас нет. А акциз и прочее – вообще не наша компетенция. Что противоречит и пояснительной записке за подписью Андрея Семиволоса, и информации, которую озвучила Ульяна Супрун.



Ответ Гослекслужбы / Скриншот 24 канала​

Впрочем, сам министр тоже проблемы в упор не видит, а предложенные изменения в законодательство – просто игнорирует. Очевидно, его не волнует ни здоровье украинцев, ни то, что от употребления настойки боярышника люди умирают просто на улицах, ни даже потери государственного бюджета.

Вред бюджету и здоровью украинцев

О бюджете стоит поговорить отдельно. Государство недополучает внушительные суммы от безакцизной продажи настойки боярышника. По данным ГНС, в среднем в год на украинском рынке продается 50 млн 100 мл флаконов 70% настойки боярышника.

Если пересчитаем эти данные в 40-градусную водку, то получим около 30 млн. поллитровых бутылок водки в год, или 2,5 млн в месяц. При этом легально в Украине продается около 22 млн бутылок водки в месяц. Получается, что боярышник покрывает 10% рынка потребления алкоголя в стране. И никто не платит акциз с этих 10 %.

А ставка акциза для 40% 0,5 бутылки водки, согласно действующему законодательству – составляет 25,392 грн. И в случае, если бы производители настойки боярышника платили акцизные сборы в бюджет страны на уровне с производителями водки, бюджет Украины ежегодно пополнялся бы на 762 млн гривен!

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Кстати, о смертях. В Украине редко фиксируют смерть напрямую от отравления боярышником, но вот в 2018 году сразу 60 смертей вызвало употребление боярышника в России, что привело к логичным последствиям – настойка боярышника на рынке РФ перестала быть "доступным алкоголем", а его цена регулируется государством на уровне алкоголя.

Так неужели министру Степанову нужно более полусотни умерших украинцев, чтобы он наконец-то подписал давно разработанные проекты изменений к законодательству? Неужели о смертях украинцев от боярышника должны написать мировые СМИ, чтобы министр наконец-то перестал спаивать украинцев дешевыми опасными настойками?

Автор: Вероника Миронова