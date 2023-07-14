Нове дослідження харчування

Їстівні комахи вважаються дуже поживною і корисною їжею у багатьох країнах, зокрема Африки, Азії, Австралія, Океанії та Латинської Америки. Люди споживають понад 2000 видів комах. Жуки, гусениці, бджоли, оси, мурахи, коники, сарана, цвіркуни, комахи, бабки, терміти, мухи і таргани є комахами, що найчастіше вживаються в їжу в усьому світі.

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У новому систематичному огляді вчені проаналізували результати рандомізованих контрольованих досліджень, які вивчають вплив споживання комах на здоров'я дорослих людей. Вчені здійснили пошук у різних наукових базах даних, щоб виявити дослідження на людях in vivo, опубліковані в період з 2012 по 2022 рік. Вони відібрали дев'ять рандомізованих контрольованих випробувань та п'ять досліджень з оцінки алергенності.

Комахи – поживна та корисна їжа

Основними результатами вибраних досліджень були абсорбція заліза, абсорбція амінокислот та синтез м'язового білка, синтез амінокислот та регуляція апетиту, мікробіота та лікування захворювань. Продукти на основі комах, протестовані в цих випробуваннях, включали білок або борошно, отримане з цвіркунів, малих борошняних хробаків та шовковичних хробаків.

Виявилося, що білки комах є цінним джерелом корисних речовин з багатьма перевагами для здоров'я. Але потрібно подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти безпеку та переваги їстівних комах, щоб їх можна було ввести до звичайного раціону людини.