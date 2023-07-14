Новое исследование питания

Съедобные насекомые считаются очень питательной и полезной пищей во многих странах, включая Африку, Азию, Австралию, Океанию и Латинскую Америку. Люди потребляют более 2000 видов насекомых. Жуки, гусеницы, пчелы, осы, муравьи, кузнечики, саранча, сверчки, насекомые, стрекозы, термиты, мухи и тараканы являются насекомыми, которые чаще всего употребляются в пищу во всем мире.

Также на тему Миф или правда: чтобы похудеть, нужно не есть после 18:00 и перед сном

В новом систематическом обзоре учёные проанализировали результаты рандомизированных контролируемых исследований, изучающих влияние потребления насекомых на здоровье взрослых людей. Ученые провели поиск в различных научных базах данных, чтобы выявить исследования на людях in vivo, опубликованные в период с 2012 по 2022 год. Они отобрали девять рандомизированных контролируемых испытаний и пять исследований оценки аллергенности.

Насекомые – питательная и полезная еда

Основными результатами выбранных исследований были абсорбция железа, абсорбция аминокислот и синтез мышечного белка, синтез аминокислот и регуляция аппетита, микробиота и лечение заболеваний. Продукты на основе насекомых, протестированные в этих испытаниях, включали белок или муку, полученную из сверчков, малых мучных червей и шелковичных червей.

Оказалось, что белки насекомых являются ценным источником полезных веществ, со многими преимуществами для здоровья. Но нужно дальнейшие исследования, чтобы полностью понять безопасность и преимущества съедобных насекомых, чтобы их можно было ввести в обычный рацион человека.